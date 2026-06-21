У ніч проти 21 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та аеробалістичні ракети, а також ударні безпілотники. Повітряний напад тривав із 18:00 20 червня.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 21 червня

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив по території України:

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дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 із Воронезької області РФ;

дві аеробалістичні ракети Кинджал із повітряного простору Рязанської області;

105 ударних дронів типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль та безпілотників-імітаторів Пародія.

Дрони російські війська запускали з території РФ із напрямків Орла, Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму — з районів Кача та Чауда.

Відбиття повітряної атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили та придушили 96 ворожих безпілотників у північних, південних, східних і центральних регіонах країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет і шести ударних БпЛА на шести локаціях. Також уламки збитих цілей впали у п’яти місцях. Інформація щодо наслідків застосування двох аеробалістичних ракет Кинджал наразі уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що в українському небі ще фіксуються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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