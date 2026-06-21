РФ за тиждень випустила по Україні понад 2200 дронів та 1800 КАБів — Зеленський
- За тиждень РФ застосувала проти України близько 2200 ударних дронів, понад 1800 керованих авіабомб і 87 ракет різних типів.
- Під атаками РФ перебували Дніпровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Донеччина, Кіровоградщина та Рівненщина.
- Зеленський наголосив на важливості швидкого постачання ракет для систем ППО від партнерів.
Росія протягом цього тижня здійснила масштабні атаки по Україні, застосувавши близько 2200 ударних безпілотників, понад 1800 керованих авіаційних бомб та 87 ракет різних типів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Атаки РФ на Україну за тиждень
За словами глави держави, лише за минулу добу внаслідок російських ударів загинули семеро людей. У Запоріжжі через атаку керованими авіабомбами загинули п’ятеро людей, ще 26 осіб отримали поранення. У Полтаві внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 12 постраждали, серед них — шестеро дітей.
Під російськими ударами також перебували Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Сумська, Донецька, Кіровоградська та Рівненська області. Крім того, російські війська продовжують атакувати дронами прифронтові та прикордонні громади.
Володимир Зеленський наголосив, що на тлі постійних російських атак важливими стали результати самітів G7 (Великої сімки) та Європейської ради, а також засідання UDCG (Контактної групи з питань оборони України — Рамштайн), які дали нові внески для посилення української оборони.
Президент подякував партнерам за підтримку та закликав якнайшвидше реалізувати домовленості, зокрема щодо постачання ракет для систем протиповітряної оборони.
— Зараз не менш важливо швидко все реалізувати, передусім постачання ракет ППО, щоб нові внески дали реальний захист життів від постійних російських ударів, — заявив Зеленський.
Кілька днів тому президент заявив, що останні удари по території Росії стали відповіддю України на російські атаки, зокрема на обстріл Києво-Печерської лаври. Зеленський зауважив, якщо Кремль не готовий припинити війну, Україна й надалі завдаватиме ударів у відповідь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 579-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.