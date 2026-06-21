В Одесі через аварійну ситуацію на Одеській теплоелектроцентралі (ТЕЦ) без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.

Про це повідомляють в Одеській міськраді.

Вимкнення світла в Одесі 21 червня

Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам. Орієнтовний час завершення робіт — до кінця доби.

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Міська влада перебуває на постійному зв’язку з енергетиками та контролює перебіг ліквідації наслідків аварійної ситуації.

Причини аварії та додаткові деталі наразі не повідомляються.

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