Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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В Одесі через аварію на ТЕЦ частина міста залишилася без світла
Головне
- Без електропостачання також залишилися кілька транспортних підприємств.
- Енергетики проводять відновлювальні роботи.
- Завершити роботи орієнтовно планують до кінця доби.
В Одесі через аварійну ситуацію на Одеській теплоелектроцентралі (ТЕЦ) без електропостачання залишилися абоненти центральної частини міста, а також кілька транспортних підприємств.
Про це повідомляють в Одеській міськраді.
Вимкнення світла в Одесі 21 червня
Наразі енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб повернути світло споживачам. Орієнтовний час завершення робіт — до кінця доби.
Зараз дивляться
Міська влада перебуває на постійному зв’язку з енергетиками та контролює перебіг ліквідації наслідків аварійної ситуації.
Причини аварії та додаткові деталі наразі не повідомляються.
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