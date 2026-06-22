Для того, щоб загроза дій російських військ з території Білорусі стала реальною, РФ має знайти близько 70 тис. військових.

Сили оборони роблять усе можливе, щоб цього не сталося, заявив командувач Нацгвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Загроза наступальних дій РФ з Білорусі: оцінка командувача Нацгвардії

Відповідаючи на запитання щодо можливої загрози з боку Білорусі, Півненко зазначив:

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– Основна задача ворога – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили – знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти – то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли, – сказав Півненко.

Командувач Нацгвардії також нагадав, що російський центр спеціального призначення Сенеж уже залучений на прикордонні та працює на Чернігівському напрямку.

– Не впевнений, що вони так швидко організуються, адже в РФ певні проблеми на Покровському напрямку – ми багато їхньої піхоти знищуємо, – сказав він.

Генерал-майор додав, що підрозділи Національної гвардії разом з іншими складовими ЗСУ беруть участь у виконанні безпекових завдань на прикордонних територіях. За його словами, ситуація там наразі залишається стабільною.

Зокрема, на Сумщині та Чернігівському напрямку українські підрозділи стоять в обороні.

– Більше звертаємо увагу на безпілотну складову, бо маємо постійно літати безпілотниками 24/7 і моніторити прикордоння. Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться, – заявив Півненко.

Щодо ймовірної загрози з боку невизнаного Придністров’я, командувач Нацгвардії не вірить у реалізацію такого сценарію.

– Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани, – наголосив генерал-майор.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що втягування Росією Білорусі у повномасштабну війну може мати вкрай небезпечні наслідки.

За словами глави держави, українська сторона володіє інформацією про ретранслятори на кордоні з Білоруссю, за допомогою яких здійснюється коригування ударів російських безпілотників.

Президент наголосив, що Олександр Лукашенко має тиждень, щоб прибрати це обладнання, інакше це зробить Україна.

Також Україні відомо про білоруські підприємства, які постачають пальне та комплектуючі для російського озброєння.

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