НБУ зобов’язав протягом 5 днів відсторонити генерального директора АТ Укрпошта Ігоря Смілянського.

Смілянського повинні відсторонити від посади гендиректора Укрпошти

Національний банк України ухвалив рішення про невідповідність генерального директора АТ Укрпошта Ігоря Смілянського вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

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Зазначається, що оцінка професійної придатності керівників фінансових установ і надавачів платіжних послуг є частиною наглядових повноважень НБУ. Вона спрямована на забезпечення відповідності керівників вимогам законодавства та належного функціонування фінансового сектору.

Процедуру оцінки відповідності Ігоря Смілянського НБУ розпочав за результатами наглядових дій щодо діяльності АТ Укрпошта у 2023–2026 роках. У цей період регулятор неодноразово застосовував до компанії заходи впливу — письмові застереження та штрафи — через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також недоліки в системах управління ризиками та внутрішнього контролю.

За результатами співбесіди та аналізу матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ встановила підстави для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Комітет, врахувавши виявлені порушення в діяльності АТ Укрпошта, а також пояснення Ігоря Смілянського під час співбесіди, дійшов висновку, що він не має достатнього рівня знань законодавства, розуміння та досвіду його належного застосування, зокрема нормативно-правових актів НБУ, в обсязі, необхідному для виконання обов’язків керівника.

Зокрема, йдеться про забезпечення належного корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, фінансового моніторингу та управління ризиками в АТ Укрпошта. На підставі професійного судження, принципів пропорційності, обґрунтованого сумніву та комплексного аналізу Комітет визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам, установленим Положенням № 217 та Положенням № 199.

У зв’язку з цим уповноважений орган АТ Укрпошта має вжити необхідних заходів для заміни генерального директора та привести діяльність компанії у відповідність до законодавства України і нормативно-правових актів НБУ.

Протягом п’яти робочих днів Ігоря Смілянського має бути відсторонено від керівництва АТ Укрпошта, а протягом двох місяців — призначено нового керівника, який відповідає вимогам професійної придатності.

НБУ зазначає, що протягом 2024–2026 роках НБУ застосував до АТ Укрпошта такі заходи впливу:

у лютому 2024 року — штраф 17 387 053 грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу;

у липні 2025 року — письмове застереження за недоліки у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ та недостатність процедур управління ризиками;

у грудні 2025 року — письмове застереження за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку;

у березні 2026 року — штраф 255 000 грн за неподання НБУ запитуваної інформації та документів у встановлені строки;

у травні 2026 року — штраф 1 700 000 грн за неналежне функціонування систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками;

у червні 2026 року — штраф 2 544 942,03 грн і письмове застереження за численні порушення вимог Закону України Про платіжні послуги та нормативно-правових актів НБУ, зокрема щодо платіжних операцій, еквайрингу та роботи з документами, що містять таємницю надавача платіжних послуг.

Варто зазначити, що АТ Укрпошта має ліцензію НБУ на надання фінансових платіжних послуг і є піднаглядною установою. Компанія забезпечує доступ мільйонів громадян до базових платіжних сервісів, тому її належне функціонування має важливе значення для стабільності платіжного ринку.

Джерело : НБУ

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