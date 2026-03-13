Покушение на Белецкого: ликвидацию командира 3 армейского корпуса готовил оператор БпЛА
- СБУ предотвратила покушение на Андрея Билецкого — командира Третьего армейского корпуса.
- Российские спецслужбы планировали ракетно-бомбовый удар по его локации.
- Для корректировки атаки завербовали оператора БпЛА из украинской бригады.
Служба безопасности Украины предотвратила попытку России ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Андрея Билецкого.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Покушение на Андрея Билецкого: что известно
По данным спецслужбы, российские спецслужбы планировали нанести прицельный ракетно-бомбовый удар по месту пребывания командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Андрея Билецкого.
Чтобы скорректировать воздушную атаку, оккупанты завербовали оператора беспилотника из одной из украинских бригад, которая выполняет боевые задачи в Харьковской области.
Как установило расследование, агент пытался получить информацию о времени и месте прибытия командира Билецкого на позиции подразделения.
Для этого он использовал доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать секретные данные у своих коллег по службе.
Кроме того, фигурант планировал передать российским войскам координаты штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.
Сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе подготовки к покушению на Билецкого.
Правоохранители задокументировали его контакты с российскими кураторами и приняли меры для обеспечения безопасности позиций Сил обороны.
Во время финального этапа спецоперации агента задержали на территории гарнизона.
У него изъяли смартфон, с которого он поддерживал связь с российскими спецслужбами.
По материалам дела, фигуранта завербовали через его бывшую жену.
Женщина проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и сотрудничает с российскими спецслужбами.
Для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из своей переписки.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Сейчас он находится под стражей.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.