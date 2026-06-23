Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у підготовці замаху на представника ГУР.

Замах на представника ГУР: затримали ще одного фігуранта

Оперативники Департаменту карного розшуку та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за сприяння власної безпеки української розвідки встановили та затримали ще одного фігуранта справи щодо замаху на замовне вбивство представника ГУР Міноборони України.

За даними слідства, 34-річний колишній військовослужбовець був посередником між представниками спецслужб РФ та організатором злочину. Він забезпечував комунікацію між співучасниками, передавав вказівки від замовників, координував підготовку замаху та гарантував виплату винагороди за його виконання.

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Фігуранту повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затримання провели за силової підтримки спецпідрозділу “ТОР”. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, 8 червня 2026 року правоохоронці зірвали замах на вбивство представника ГУР, за повідомленнями ЗМІ йдеться про Андрія Юсова. Було затримано 38-річного організатора злочину.

Слідство встановило, що за вбивство посадовця воєнної розвідки України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, російські спецслужби обіцяли $100 тис. та вже виплатили аванс у розмірі $22 тис.

Досудове розслідування та встановлення всіх причетних до організації злочину триває.

Фото: ГУР

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