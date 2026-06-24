Можливі тортури в полку Скеля: ДБР відкрило справу, Лубінець направив перевірку
- Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом можливого застосування тортур, облаштування місць несвободи та перевищення повноважень у 425-му окремому штурмовому полку Скеля.
- Вже розпочато перевірку, а моніторингова група Офісу омбудсмена терміново вирушає на місце.
Правоохоронці перевіряють інформацію про можливі катування українських військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку Скеля. Наразі ДБР розпочало досудове розслідування.
Про це повідомляють Державне бюро розслідувань та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Розслідування щодо штурмового полку Скеля
За словами українського омбудсмена, він отримав інформацію про можливі серйозні порушення прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку Скеля. Йдеться про повідомлення щодо ймовірного застосування тортур, облаштування місць несвободи та доведення до самогубств чинних військових.
– Я не залишаю це без уваги. Моя позиція – чітка: будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції, – заявив він.
Омбудсмен зазначив, що терміново звернувся до Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони з вимогою провести повне, об’єктивне та неупереджене розслідування.
Як стверджує Лубінець, окремо він провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, військова служба правопорядку в ЗСУ вже працює над з’ясуванням обставин.
– Вже завтра моніторингова група Офісу омбудсмана вирушає на місце для проведення перевірки. Я отримав запевнення щодо повного сприяння її роботі, як незалежної моніторингової групи. Жоден факт можливого порушення прав людини не повинен залишатися без належної правової оцінки, – стверджує Лубінець.
ДБР розпочало досудове розслідування щодо Скелі
За інформацією Державного бюро розслідувань, розпочато досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій проти військовослужбовців штурмового полку Скеля.
– У публікації наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі перевіряють всі обставини справи, щоб надати належну правову оцінку діям усіх можливих причетних осіб. Триває досудове розслідування.