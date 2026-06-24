Після українських далекобійних санкцій Росія почала переміщувати системи ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту.

РФ почала заходи з реагування на далекобійні санкції України

Як повідомив президент Володимир Зеленський, українська розвідка здобула внутрішні російські документи з реальною оцінкою наслідків українських далекобійних санкцій.

– Зафіксовані й заходи реагування російського керівництва на ситуацію, що склалася. Одним із таких заходів є переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту, – зауважив голова держави.

За його словами, саме щодо цих двох периметрів росіяни і отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України.

Зараз дивляться

Водночас Володимир Зеленський зауважив, що під час доповіді керівника ГУР Олега Іващенка окрема торкнулись і стану російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації.

– Готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України. Важливо, щоб до якнайбільшої кількості росіян дійшло розуміння, що війну затягує саме відмова російського керівництва від дипломатії. Україна надала змістовні дипломатичні пропозиції, – зауважив голова держави.

Зеленський подякував всім, хто захищає нашу державу і людей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.