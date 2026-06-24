У липні 2026 року в Україні продовжують діяти державні соціальні виплати для сімей із дітьми. Їхні розміри залежать від виду допомоги, віку дитини, статусу родини та показників, закладених у держбюджеті на 2026 рік.

Зокрема, прожитковий мінімум на одну особу становить 3 209 грн, для дітей віком до 6 років — 2 817 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн.

Соціальні виплати на дітей із 1 липня 2026 року

Після народження дитини сім’я може отримати одноразову державну допомогу у розмірі 50 тис. грн.

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Крім того, у 2026 році передбачена щомісячна виплата на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Її розмір становить 7 тис. грн на місяць. Для дитини з інвалідністю така допомога є вищою — 10 500 грн щомісяця.

Окрема підтримка передбачена для незастрахованих вагітних жінок. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається за 70 календарних днів до пологів і 56 днів після них. Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологовий період збільшується до 70 днів.

Для жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тривалість періоду, за який призначається виплата, становить 180 календарних днів.

У липні також залишається чинною програма Пакунок малюка. Батьки можуть отримати допомогу у натуральній формі або оформити грошову компенсацію.

У 2026 році її сума становить 8 451 грн, що дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей до 6 років. Подати заяву на компенсацію можна протягом 12 місяців із дня народження дитини.

Продовжує діяти і програма єЯсла. Вона розрахована на батьків або законних представників, які повертаються до роботи після того, як дитині виповнився один рік. Розмір допомоги становить 8 тис. грн на місяць. Для родин, які виховують дитину з інвалідністю, передбачена збільшена виплата — 12 тис. грн щомісяця.

Таку допомогу призначають із місяця, що настає після досягнення дитиною одного року. Отримувати її можна до трирічного віку дитини.

Допомога одиноким матерям у липні 2026 року, як і раніше, визначається з урахуванням доходу сім’ї. Максимальна сума залежить від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку: для дітей до 6 років вона становить 2 817 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн.

Мінімальний гарантований розмір аліментів у 2026 році становить 1 408,50 грн для дітей віком до 6 років і 1 756 грн для дітей від 6 до 18 років. Максимальна сума може сягати 28 170 грн і 35 120 грн відповідно.

Допомогу на дітей можуть отримувати також опікуни та піклувальники. Її розмір становить 2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо дитина має інвалідність, виплата збільшується до 3,5 прожиткового мінімуму.

У разі якщо дитина вже отримує пенсію, аліменти, стипендію або інші види допомоги, держава виплачує різницю між встановленим розміром підтримки та фактично отриманими сумами.

Соціальна допомога дітям з інвалідністю у 2026 році починається від 1 816,50 грн. Остаточний розмір залежить від віку дитини, групи інвалідності та необхідності постійного догляду.

Для багатодітних сімей у липні зберігається щомісячна виплата у розмірі 2 100 грн. Вона призначається на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею шестирічного віку.

Окремий вид підтримки передбачений для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб. Допомога на проживання для них становить 3 тис. грн щомісяця. У 2026 році для частини сімей правила отримання таких виплат оновили: допомога дітям може призначатися незалежно від доходу батьків, якщо родина відповідає іншим умовам програми.

Також у 2026 році продовжує діяти програма Муніципальна няня. Вона передбачає компенсацію витрат на послуги няні для окремих категорій сімей. Розмір компенсації розраховується з урахуванням погодинної мінімальної зарплати.

Крім того, держава передбачає одноразову виплату у розмірі 50 тис. грн на кожну дитину, яка повернулася з тимчасово окупованих територій або після депортації.

Водночас наприкінці червня з’явилась окрема програма Пакунок школяра — 5 тис. грн для першокласників. Перші виплати надійдуть вже у липні-серпні — кошти призначені для придбання необхідного шкільного приладдя, одягу та взуття.

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