Сили оборони завдаватимуть превентивних ударів по об’єктах, які Російська Федерація використовує для підтримки воєнних дій проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1582 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про удари по об’єктах, які РФ використовує проти України

За словами президента, він наказав українській розвідці та армії працювати на випередження по тих об’єктах, які російські окупанти використовують для масштабування війни проти України.

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Як стверджує Зеленський, російське керівництво концентрує системи протиповітряної оборони навколо Москви, Валдая та Керченського мосту, послаблюючи захист своїх інших регіонів.

– Лише на Московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та Панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва, – сказав він.

Зеленський порівняв, що на всіх інших напрямках та містах у Росії спостерігається лише по декілька пускових установок. На його думку, це свідчить про пріоритети Росії, яка прагне захистити свою владу – джерело війни проти України.

Водночас президент заявив, що виник дефіцит пального у понад 60 регіонах РФ, збільшуються ціни на бензин та дизель, що підтверджують і дані розвідки.

Він стверджує, що російські спецслужби вивчають можливість відтермінування або повного скасування вересневих виборів депутатів від Єдиної Росії до їхньої Держдуми. Причиною цього називають глибокі внутрішні проблеми та непередбачуваність подальшого розвитку подій всередині РФ.

На думку Зеленського, проблеми у РФ виникли через небажання російського керівництва припинити війну проти України, перейти до реальних та конструктивних мирних переговорів.

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