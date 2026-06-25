Існують певні продукти, які категорично заборонено вивозити за межі країни. Під час перетину кордону працівники митної служби можуть їх конфіскувати або накласти штраф.

Чи можна перевозити рибу через кордон та в якій кількості — читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Чи дозволено перевезення риби через кордон

Державна митна служба повідомляє, що особисті речі та продукти харчування переміщуються через митний кордон України в ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі й не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам.

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Продукти харчування, згідно з Митним кодексом України, є товаром. Ввозити дозволяється будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну (ч. 1 ст. 365). Проте для кожного виду товару є певні обмеження.

Скільки риби можна перевезти через кордон

Щодо риби та рибної продукції дозволені такі норми:

риба свіжа, потрошена — до 20 кг або 1 шт., якщо вага понад 20 кг;

рибна продукція (сушена, в’ялена, копчена або приготовлена в інший спосіб риба) — до 20 кг;

ракоподібні (креветки, омари, неживі мідії та устриці) — до 20 кг;

живі мідії, устриці, равлики — до 2 кг.

Щодо ввезення ікри, то допуск залежить від її виду. Наприклад, на деякі рідкісні види існують певні обмеження. Наприклад, чорну (осетрову) ікру дозволяється ввозити не більш як 125 грамів. Щоб перевезти більше ніж 125 г такої ікри, необхідно мати спеціальний дозвіл.

Важливо! Свіжа риба під час ввезення обов’язково повинна бути очищеною від внутрішніх органів.

Також рибні продукти повинні бути належно упаковані для забезпечення їхньої безпеки та свіжості під час транспортування.

Чи можна провозити рибу в Європу

Так, можна, але з дотриманням зазначених вище обмежень. Крім того, треба враховувати, що деякі країни ЄС можуть мати додаткові національні вимоги або обмеження щодо ввезення рибної продукції. Рекомендується заздалегідь ознайомитися з правилами конкретної країни призначення.

Суворо заборонено ввозити до ЄС:

м’ясо та м’ясні продукти;

молоко та молочні продукти;

консерви на основі м’яса.

Ці обмеження не стосуються рибної продукції, але важливо дотримуватися встановлених лімітів та вимог щодо її перевезення.

Тобто, якщо ви не знаєте, чи можна перевозити рибу через кордон із Польщею та іншими країнами Європи, то відповідь — так, можна, але в обмеженій кількості.

Ввезення харчових продуктів — основні правила

На митну територію України можна ввозити харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент €200 на одну особу у таких обсягах:

в упаковці виробника призначеної для роздрібної торгівлі — у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кг, кожного найменування на одну особу;

без упаковки — у кількості, що не перевищує 2 кг кожного найменування на одну особу;

без упаковки – неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу.

Під час ввезення на митну територію України зазначених харчових продуктів необхідно здійснити їхнє декларування.

Для особистого користування зазвичай не потрібні спеціальні дозволи, проте рекомендується мати чеки або інші докази походження продукту на випадок питань з боку митних органів.

Зверніть увагу! Забороняється ввезення на територію України харчових продуктів тваринного походження без упаковки виробника, згідно із законом України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів № 771/97-ВР від 23 грудня 1997 року (ст. 52).

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