Європу накрила аномальна спека 2026. У деяких країнах температура повітря вже досягла рекордних значень. Зокрема у Франції стовпчики термометрів піднялися до позначок близько +45°C, яких там не фіксували протягом кількох десятків років.

Незабаром спекотна погода дістанеться й України. Поки що в більшості регіонів температура залишається відносно комфортною, однак уже найближчими днями ситуація зміниться, а повітря почне швидко прогріватися.

Чого очікувати від погоди найближчим часом та коли закінчиться спека в Україні, читайте в нашому матеріалі.

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Чи варто чекати українцям африканської спеки

Про те, якою буде погода найближчим часом, розповіла синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, вже у п’ятницю, 26 червня, в Україні стане тепліше.

У західних областях температура вдень підніметься до +28…+34°C, на півдні очікується близько +30°C, а в більшості регіонів буде +24…+29°C. Короткочасні дощі з грозами можливі лише в окремих областях, зокрема на сході країни, а також місцями на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. Більша частина України залишатиметься під впливом сухої погоди.

У Києві 26 червня істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вдень становитиме близько +26…+27°C.

За прогнозом Наталки Діденко, вже на вихідних спека посилиться. Гаряче повітря із заходу Європи поступово переміститься в Україну, і першими його відчують західні області.

Синоптикиня зазначає, що вже у неділю температура майже по всій країні підніметься до +32…+37°C, а подекуди буде ще вищою.

Схожу погоду прогнозує синоптик Віталій Постригань. За його словами, хвиля сильної спеки із Західної Європи вже найближчими днями дістанеться України. Саме масштабний антициклон, який приносить гаряче повітря, зараз формує спекотну погоду в Європі.

Як пояснив Віталій Постригань, до України надходитиме повітря африканського походження, яке вже пройде через територію Західної та Північної Європи. Через це воно частково втратить свою початкову температуру, тому замість французьких +45°C в Україні очікують нижчі, але все одно високі показники.

За його прогнозом, у період 25-27 червня температура залишатиметься помірною: вночі близько +15…+17°C, удень +27…+29°C. Істотних опадів найближчими днями не очікується.

А вже 28 червня спека почне набирати обертів. У цей день температура вдень може піднятися до +30…+32°C. Найспекотнішими днями, за прогнозом синоптика, стануть 29-30 червня. У ці дні температура повітря може досягнути +34…+36°C, а ночі будуть теплими, понад +20°C.

За попередніми прогнозами, початок липня також може залишатися спекотним і сухим.

Коли в Україні закінчиться спека

Наразі говорити про те, коли спаде спека в Україні, ще зарано. Як розповіли у пресслужбі Укргідрометцентру Фактам ICTV, найближчими днями погоду в країні визначатиме антициклон, який і формуватиме температурний режим.

Тому у найближчій перспективі синоптики поки не називають конкретної дати, коли похолодає в Україні.

За прогнозами Укргідрометцентру, спекотна погода збережеться щонайменше до кінця цього тижня та впродовж першої половини наступного. Найвищі температури очікуються наприкінці червня, а саме у неділю, понеділок та вівторок.

Отже, коли прийде похолодання в Україну і чи зміниться погода на початку липня, стане зрозуміліше після оновлення прогнозів.

Що відбувається з погодою в Європі та як змінюються уподобання туристів, читайте в нашому матеріалі.

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