Після початку повномасштабної війни в Україні значно збільшилася кількість випадків, коли громадяни знаходять або зберігають зброю та боєприпаси. Але навіть за відсутності злого умислу незаконне зберігання зброї може призвести до кримінальної відповідальності.

Розповідаємо, що вважається порушенням закону, яке покарання передбачене за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, а також у яких випадках суд може враховувати обставини воєнного часу.

Незаконне зберігання зброї: стаття Кримінального кодексу

Відповідальність за незаконне поводження зі зброєю визначена статтею 263 Кримінального кодексу України.

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Згідно із законом, кримінальним правопорушенням вважається носіння, придбання, передача, збут або незаконне зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв без відповідного дозволу.

При цьому виняток зроблено лише для гладкоствольної мисливської зброї, яка може перебувати у власності громадян за наявності необхідних документів.

Окремо закон передбачає відповідальність за незаконне поводження з холодною зброєю, зокрема кинджалами, кастетами та іншими подібними предметами.

Яке покарання передбачене за незаконне зберігання зброї

Багатьох українців цікавить, що буде за незаконне зберігання зброї. За частиною першою статті 263 ККУ незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Якщо ж ідеться про незаконне носіння, виготовлення або збут холодної зброї, суд може призначити:

штраф до 68 тис. грн;

громадські роботи;

пробаційний нагляд;

обмеження волі;

позбавлення волі на строк до трьох років.

Отже, обійтися штрафом за незаконне зберігання зброї можна лише у випадку, якщо це ножі, кастети. Адже основним покаранням за зберігання саме вогнепальної зброї є позбавлення волі.

Незаконне виготовлення та ремонт зброї: яка відповідальність

Окрім зберігання зброї, Кримінальний кодекс окремо карає за її незаконне виготовлення, переробку або ремонт. Такі дії передбачені статтею 263-1 ККУ.

За незаконне виготовлення, переробку чи ремонт вогнепальної зброї, а також за незаконне виготовлення боєприпасів або вибухових пристроїв загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Якщо правопорушення вчинене групою осіб або повторно, покарання може зрости до десяти років ув’язнення. Для організованих груп закон передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Коли можна уникнути відповідальності за зберігання зброї

Але закон передбачає винятки. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, якщо добровільно здасть зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої до органів влади.

Саме тому юристи радять не зберігати знайдену або трофейну зброю вдома без належного оформлення, а одразу повідомляти правоохоронців або відповідні військові структури.

Чи звільняє воєнний стан від відповідальності за незаконне зберігання зброї

У статті 43 ККУ вказано, що кримінальна відповідальність не настає для особи, яка використовує зброю, боєприпаси чи вибухові речовини проти осіб, що беруть участь у збройній агресії проти України, а також завдає шкоди або знищує майно під час таких дій.

Але воєнний стан сам по собі не звільняє людину від відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Це підтвердив Касаційний кримінальний суд у справі №607/18500/23.

У цій справі чоловік зберігав удома чотири одиниці вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Захист наполягав, що зброя використовувалася для допомоги військовим та оборони держави під час війни.

Однак суд звернув увагу, що зброя зберігалася на території Тернопільської області, де активні бойові дії не велися. Тому такі дії не можна вважати безпосередньо пов’язаними з відсіччю та стримуванням збройної агресії.

Суд дійшов висновку, що незаконне поводження зі зброєю на території, де не ведуться бойові дії, не охоплюється положеннями про виправданий ризик або виконання обов’язку щодо захисту держави.

Це означає, що для застосування відповідних винятків необхідно довести прямий зв’язок між зберіганням або використанням зброї та реальними умовами оборони країни в зоні бойових дій.

Незаконне зберігання зброї військовим: що потрібно знати

Військовослужбовці також зобов’язані дотримуватися правил зберігання зброї.

Для військових порядок зберігання та використання службової зброї регулюється окремими нормативними документами. Зокрема, йдеться про наказ Міністерства оборони України №359, яким затверджено Інструкцію про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України.

Саме цей документ визначає правила поводження з табельною зброєю, тобто зброєю, яку військовослужбовці отримують для виконання службових і бойових завдань.

Відповідно до інструкції, табельна зброя підлягає суворому обліку та повинна зберігатися у спеціально обладнаних кімнатах зберігання зброї військових частин. Самовільне винесення такої зброї за межі визначених місць або її зберігання вдома не допускається.

Водночас військовослужбовці можуть володіти особистою цивільною зброєю на загальних підставах. Проте така зброя має зберігатися відповідно до вимог законодавства та за наявності необхідних дозволів.

Отже, штатна або табельна зброя, яку військовий отримує для виконання службових завдань, не може зберігатися вдома. Вона повинна перебувати у спеціально обладнаних кімнатах зберігання зброї у військових частинах.

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