Свободная продажа оружия во время активной фазы войны в Украине невозможна, ведь она может привести к утечке высоких технологий, что может сыграть на руку врагу.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

При каких условиях Украина сможет продавать оружие за границу

Кирилл Буданов подчеркнул, что украинский оборонно-промышленный комплекс сегодня находится в точке, где наш опыт и технологии стали мировым брендом.

– Но этот статус не будет вечным. У нас есть уникальное окно возможностей, чтобы занять свою нишу на глобальном рынке… Впрочем, должны быть откровенны: свободная продажа оружия в условиях горячей фазы войны невозможна, – сказал он.

По словам Буданова, это не поймут ни наши военные на передовой, ни западные партнеры, у которых мы сами просим вооружения.

Он высказал мнение, что свободно продавать можно только то, что есть в достаточном избытке, например морские дроны.

– Также можем экспортировать оружие, уже почти не применяемое в нашей войне, но вполне востребованное в странах Азии или Африки. Это, например, некоторые дальнобойные БпЛА или ранние модели FPV-дронов, – отметил глава ОП.

Он напомнил, что сейчас очень важно предотвратить бесконтрольный уток технологий, ведь нельзя допустить, чтобы уникальные украинские разработки из-за продажи готовых изделий или создания сомнительных “дочерних компаний” попали в руки врага.

Глава ОП отметил, что будущее украинского ОПК – в технологическом преимуществе. Он призвал производителей уже сейчас сосредотачиваться на интеграции искусственного интеллекта, ведь внедрение ИИ и разработка собственных систем управления – это единственный путь к сохранению статуса законодателей в сфере беспилотных технологий.

