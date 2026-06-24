Кремль може спробувати використати договір про колективну безпеку Союзної держави для втягнення Білорусі у війну проти України та залучення білоруських людських і навчальних ресурсів до потреб російської армії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У ISW оцінили ризики втягнення Білорусі у війну

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія продовжує шукати способи компенсувати дефіцит людських ресурсів, з яким зіткнулася після початку повномасштабної війни.

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На думку експертів, одним із потенційних інструментів може стати використання механізмів Союзної держави Росії та Білорусі.

В ISW звертають увагу, що відповідно до чинних угод, громадяни обох країн мають особливий статус і формально користуються розширеними правами на території Союзної держави.

Саме це, на думку аналітиків, Кремль теоретично може використати для просування тези про “спільні громадянські обов’язки”.

— Кремль може стверджувати, що білоруси також мають однакові громадянські обов’язки і відповідальність відповідно до законодавства Союзної держави, — зазначають в ISW.

В Інституті припускають, що в майбутньому російська влада може намагатися залучати громадян Білорусі до служби у російській армії або контрольованих Москвою військових формуваннях.

Кремль готує інформаційний фундамент

В Інституті також припускають, що Росія проводить інформаційну кампанію, щоб представити потенційні українські удари по військових об’єктах у Білорусі як нібито ескалацію конфлікту.

Аналітики наголошують, що будь-які удари по інфраструктурі, яка підтримує російські військові операції, не можуть автоматично розглядатися як розширення війни.

На думку ISW, Москва таким чином може формувати підстави для подальшого політичного або військового тиску на Мінськ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже фактично втягує Білорусь у війну проти України через використання її території та інфраструктури для підтримки ударів.

За словами глави держави, українська сторона зафіксувала на території Білорусі спеціальне обладнання, яке допомагає російським військам здійснювати атаки дронами по українських регіонах.

Зокрема, йдеться про щонайменше чотири ретранслятори, розміщені у Гомельській та Брестській областях. Як заявив Зеленський, саме через використання цього обладнання Росія здійснювала удари по Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Глава держави також заявив, що Україна дала білоруській стороні час для демонтажу відповідної інфраструктури, однак наголосив: якщо цього не буде зроблено, Україна залишає за собою право діяти самостійно.

Джерело : Радіо Свобода

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