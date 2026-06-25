Літня спека та масове використання кондиціонерів підвищують навантаження на енергосистему України приблизно на 25%, однак цього року система працює стабільніше завдяки посиленому захисту підстанцій і розвитку розподіленої генерації.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова правління Укренерго Віталій Зайченко.

Чи будуть відключення світла влітку 2026 року в Україні

– За відсутності ворожих ударів ми маємо високі шанси працювати без обмежень. Але ворог абсолютно розуміє, як спроєктована наша енергосистема. Він не має даних щодо розподіленої генерації, хоча намагається отримати цю інформацію, і у прифронтових регіонах ми вже мали влучання БПЛА по нових невеликих енергоустановках, – заявив Зайченко.

Він зазначив, що якщо в Україні знову будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему за рахунок обмежень та відключень.

Зараз дивляться

Водночас глава правління Укренерго зауважив, що цього літа ситуація в енергосистемі значно краща, аніж влітку 2025 року.

– Зараз є більше розподіленої генерації, нові електростанції будуються із другим рівнем захисту, більша захищеність підстанцій як Укренерго, так і операторів систем розподілу, тому графіки, звичайно, можливі, але вони будуть не такі тяжкі, як взимку, – пояснив очільник правління.

За його розрахунками, потенційно йдеться про можливі терміни до п’яти годин у пікові періоди.

Зайченко очікує, що денну зону можна буде покрити за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої та відновлюваної генерації, а от вечірню доведеться балансувати за рахунок споживачів.

Віталій Зайченко пояснив, що літній режим роботи енергосистеми України формується на тлі зростання виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, насамперед сонячної генерації – як промислової, так і приватних СЕС у домогосподарствах і бізнесі.

Водночас в атомній генерації триває планова ремонтна кампанія, через що система перебуває в одній із нижчих точок доступної потужності. Мінімум виробництва очікується у другій половині липня та на початку серпня – саме в період потенційного пікового споживання через спеку.

Основним драйвером навантаження традиційно стає кондиціонування: у спекотні дні споживання електроенергії може зростати до 25%. Додатково навантаження створює морозильне обладнання, однак ключовий вплив мають саме кондиціонери.

У разі короткочасної спеки (2-3 дні) система працює без суттєвих ризиків. Проблеми виникають за тривалих періодів високих температур (понад тиждень), коли формується стійкий піковий попит у вечірні години.

Очільник правління Укренерго розповів, що покриття такого навантаження можливе за рахунок комбінації ресурсів: атомної, теплової та гідрогенерації, відновлення потужностей, газової маневрової генерації, а також імпорту електроенергії.

Окремо в енергосистемі зростає роль розподіленої генерації: за останній період її обсяг збільшився з приблизно 1 ГВт до 1,8 ГВт, що підвищує загальну стійкість системи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.