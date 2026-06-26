У ніч проти 26 червня в окупованій Керчі пролунали вибухи та було чути стрілянину. Місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників, після чого в районі міста зафіксували пожежі. Рух Кримським мостом перекривали на понад шість годин.

За даними моніторингової групи Кримський вітер, вибухи сталися поблизу поромної переправи у Керчі.

Нічна атака на Крим: що відомо

Також повідомлялося про активність дронів у районі Багерово, які рухалися у напрямку міста.

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Супутникові дані NASA FIRMS зафіксували пожежі в районі аеродрому малої цивільної авіації під Керчю, де російські військові розмістили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та радіолокаційні станції.

Окрім цього, пожежі виявили на території суднобудівного заводу Залив у Керчі. Моніторингова група повідомляє про два осередки займання в акваторії підприємства. Наразі невідомо, чи йдеться про влучання у кораблі або судна, чи про інші теплові сигнатури.

На заводі Залив з 2020 року Росія будує універсальні десантні кораблі проєкту 23900 — Іван Рогов та Митрофан Москаленко.

Також вибухи чули у Красноперекопську та в районі аеродрому Саки у Новофедорівці. Після атаки російські окупанти перекривали Кримський міст для руху автомобілів.

За даними російських медіа, на Кримському мосту утворилися великі затори — у чергах стоять близько 2 800 автомобілів: 1 000 з боку Тамані та 1 800 з боку Керчі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 584-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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