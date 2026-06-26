Курортний сезон в Одесі вже стартував, тому на пляжах міста вже побільшало відпочивальників. Кінець червня — це один із найкращих періодів для поїздки на узбережжя, адже погода вже стала по-справжньому літньою, але ще не настала виснажлива спека.

Температура повітря вдень тримається на комфортному рівні, а морська вода вже прогрілася до показників, які дозволяють купатися та насолоджуватися відпочинком біля моря. Тож для тих, хто планує поїздку до Одеси, зараз саме вдалий час вирушити на узбережжя.

Яка температура води в Одесі у червні та чи можна купатися, читайте в нашому матеріалі.

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Яка температура води в Одесі сьогодні

На узбережжя їдуть не лише жителі самої Одеси, а й мешканці сусідніх областей, які хочуть відпочити біля моря після тривалої зими. Однак тепла погода ще не означає, що морська вода вже комфортна для купання.

За даними синоптиків ГМЦ Чорного та Азовського морів, найближчими днями на Одещині та вздовж морського узбережжя утримається малохмарна погода без істотних опадів. На погодні умови впливає поле підвищеного тиску, тому суттєвих змін поки не очікується

Температура повітря в регіоні літня, адже вночі прогнозують +16…+21°C, а вдень повітря прогріється до +28…+33°C. Водночас біля моря буде дещо прохолодніше. Зараз вода у морі прогрілася до +21…+22°C.

Чи прогріється море у червні

Протягом червня температура води в морі в Одесі може підвищуватися до +20…+25°C. Однак багато залежатиме від погодних умов, сили вітру та температурного режиму в прибережних районах.

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, середня температура повітря в Одесі у червні 2026 року очікується на рівні +22,1°C. Але прибережні райони можуть залишатися прохолоднішими навіть у періоди потепління.

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, температура повітря в Одесі у червні 2026 року відповідає літнім показникам. При цьому морська вода прогрівається поступово, оскільки море накопичує тепло повільніше, ніж повітря.

Наразі температура води в Одесі на рівні +21…+22°C вважається нормальною для купання. Навіть у періоди, коли повітря ще не надто спекотне, море вже достатньо комфортна для пляжного відпочинку.

Чому море може різко холоднішати

Також варто звернути увагу на явище апвелінгу. Це процес підняття глибинних вод у верхні шари моря. У Чорному морі основна течія рухається проти годинникової стрілки вздовж узбережжя та формує великий кругообіг водних мас.

На переміщення поверхневих шарів також впливає вітер, який створює локальні течії, тоді як рельєф морського дна та ефект Коріоліса визначають рух вод на глибині.

Таке явище найчастіше спостерігається поблизу західного узбережжя Чорного моря. У цей момент прогріта вода відходить від берега, а замість неї до узбережжя піднімаються холодні глибинні маси. Саме через апвелінг температура моря може різко знижуватися навіть після кількох теплих днів.

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