Во Львове в результате комбинированной атаки России ночью 5 октября здание храма Успения Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви и помещения воскресной школы получили повреждения.

Во Львове поврежден храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ

Во время обстрела Львова в результате взрывной волны в храме вылетели окна, осколками были посечены стены и крыша.

— Архиепископ и Митрополит Львовский Игорь посетил храм Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ по улице Максимовича во Львове. Во время визита владыка осмотрел последствия удара вражеской ракеты, нанесенного во время многочасового массированного обстрела города российскими ракетами и беспилотниками, — сообщили во Львовской Архиепархии УГКЦ.

К тому же, сообщается о значительных разрушениях колокольни — она почти разрушена. Кроме того, сильно пострадали похоронная часовня и помещение воскресной школы, которые находятся на территории парафии.

В свою очередь, архиепископ Игорь заверил духовенство и прихожан в своей молитвенной близости и поддержке, выразив сопереживание и единство в этом испытании.

Напомним, что ночью 5 октября РФ с начала полномасштабного вторжения совершила самую масштабную атаку на Львовщину, запустив около 163 воздушных целей.

Фото: Львовская Архиепархия УГКЦ

