Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія від початку повномасштабної війни пошкодила 740 релігійних споруд України.

Зеленський про пошкодження релігійних споруд України за час великої війни

Від початку повномасштабної війни Росія пошкодила 740 релігійних споруд України, повідомив президент України Володимир Зеленський на заході, присвяченому 30-річчю Конституції України.

– 740 релігійних споруд України, по яким вдарив Путін… Поранені храми України – посічені кулями, потрощені КАБами й ракетами. Вони є в багатомільйонних містах і маленьких селах, – наголосив Зеленський.

Він наголосив, що в ніч на 15 червня до цього списку РФ додала Успенський собор Києво-Печерської лаври.

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– Але ми вистояли, завдяки нашим людям, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Швейцарія узгодили підтримку першочергових заходів із відновлення Києво-Печерської лаври, яка зазнала пошкоджень під час російської атаки в ніч на 15 червня.

За його словами, вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

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