Президент України Володимир Зеленський запропонував встановити повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка у Києві — на місці, де у грудні 2013 року під час Революції Гідності був повалений пам’ятник Володимиру Леніну.

Про це глава держави заявив під час відкриття погруддя Івана Мазепи на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Зеленський про пам’ятник Мазепі в центрі Києва

Під час церемонії відкриття погруддя Івана Мазепи президент заявив, що Україна продовжує відновлювати історичну справедливість та повертати належне видатним українським діячам.

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За словами Зеленського, Іван Мазепа був не лише гетьманом, а й покровителем Києво-Печерської лаври, за правління якого святиня переживала період розквіту.

— Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври — Івана Мазепи, — сказав президент.

Водночас глава держави наголосив, що масштаб постаті гетьмана заслуговує не лише на погруддя, а й на повноцінний монумент у столиці.

За словами президента, Росія протягом століть намагалася дискредитувати постать Івана Мазепи та нав’язати українцям викривлене бачення власної історії. Водночас, наголосив Зеленський, ці спроби зазнали поразки, а сьогодні Україна повертає належну шану одному зі своїх найвидатніших державних діячів.

— І сьогодні ми вшановуємо свого видатного державного і військового діяча, мецената, главу козацької держави Івана Мазепу. І важливо, що ми робимо це саме тут, в Лаврі, яка за його опіки дійсно розквітла – храмами, дзвіницями і своїм унікальним українським бароковим обличчям, — сказав президент.

Зеленський заявив, що найкращим місцем для майбутнього пам’ятника є бульвар Тараса Шевченка, де понад десять років тому було демонтовано пам’ятник Леніну.

— Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там, де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа, — наголосив президент.

Нагадаємо, що 8 грудня 2013 року, під час Революції Гідності, у центрі Києва було знесено пам’ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка.

За даними правоохоронців, монумент повалила група активістів. Зокрема, тоді в натовпі було видно прапори ВО Свобода.

Пам’ятник, встановлений ще у 1946 році, був виготовлений із рідкісного карельського кварциту — матеріалу, який також використовували під час будівництва мавзолею Леніна в Москві.

Відтоді місце залишалося без нового монумента.

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