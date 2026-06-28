Степан Гіга і лідер гурту Adam Михайло Клименко посмертно нагороджені орденами: указ
- Орден За заслуги ІІІ посмертно отримав засновник гурту ADAM Михайло Клименко.
- Крім того, нагороду князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно присвоєно співаку та композитору Степану Гізі.
- Орденом За заслуги ІІІ нагородили Андрія Беднякова.
Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Михайла Клименка (ADAM) орденом За заслуги III ступеня, а Степана Гігу – орденом Ярослава Мудрого V ступеня.
Зеленський відзначив державними нагородами Гігу, Клименка та ще низка діячів
У День Конституції України голова нашої держави підписав указ про нагородження низки українців державними відзнаками. Орден За заслуги ІІІ посмертно отримав засновник гурту ADAM Михайло Клименко.
Окремо орден князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно присвоєно співаку та композитору Степану Гізі.
Орден За заслуги ІІІ отримав телеведучий і актор Андрій Бєдняков.
Також, згідно указу №532/2026, нагороди отримали ще низка діячів у різних сферах.
Нагадаємо, що Михайло Клименко після боротьби з туберкульозним менінгітом помер 7 грудня 2025 року.
12 грудня того ж року стало відомо про смерть Степана Гіги. Згодом рідні артиста поділились, що причиною стали ускладнення через цукровий діабет та інфекцію, з якими організм не впорався.
Варто відзначити, що Орден За заслуги ІІІ ступеня є державною нагородою України. Нею відзначаються громадяни за визначні досягнення у сфері економіки, науки, культури, мистецтва, державної та громадської діяльності.
Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджуються люди, які мають видатні особисті заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.