Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Михайла Клименка (ADAM) орденом За заслуги III ступеня, а Степана Гігу – орденом Ярослава Мудрого V ступеня.

Зеленський відзначив державними нагородами Гігу, Клименка та ще низка діячів

У День Конституції України голова нашої держави підписав указ про нагородження низки українців державними відзнаками. Орден За заслуги ІІІ посмертно отримав засновник гурту ADAM Михайло Клименко.

Окремо орден князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно присвоєно співаку та композитору Степану Гізі.

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Орден За заслуги ІІІ отримав телеведучий і актор Андрій Бєдняков.

Також, згідно указу №532/2026, нагороди отримали ще низка діячів у різних сферах.

Нагадаємо, що Михайло Клименко після боротьби з туберкульозним менінгітом помер 7 грудня 2025 року.

12 грудня того ж року стало відомо про смерть Степана Гіги. Згодом рідні артиста поділились, що причиною стали ускладнення через цукровий діабет та інфекцію, з якими організм не впорався.

Варто відзначити, що Орден За заслуги ІІІ ступеня є державною нагородою України. Нею відзначаються громадяни за визначні досягнення у сфері економіки, науки, культури, мистецтва, державної та громадської діяльності.

Орденом князя Ярослава Мудрого нагороджуються люди, які мають видатні особисті заслуги перед Україною в галузі державного будівництва, зміцненні міжнародного авторитету України, розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, за благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

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