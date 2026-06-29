Україна подала пропозиції для завершення розпочатої Росією війни, однак Кремль щоразу відмовляється припинити агресію. Водночас російському диктатору Володимиру Путіну вже 15 разів доводилося переносити дату “захоплення” Донецької області тільки від початку 2022 року.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський про зриви планів Кремля

Володимир Зеленський наголосив, що політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом.

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Президент перерахував, що у 22-му році терміни були:

до 31 березня;

до 9 травня;

до 1 червня;

до 15 вересня;

до 31 грудня.

У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу:

до 1 березня;

до 31 грудня.

– 2024 рік – знов такі два терміни. У 2025-му році, коли росіяни намагалися переконати президента США Дональда Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни – до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області, – пояснив український лідер.

Він розповів, що спершу Кремль ставив за мету 31 березня цього року, потім – 1 вересня, тепер в них новий крайній термін – до 31 грудня.

Зеленський зауважив, що якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знову доведеться переносити.

– Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битись об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію та сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі, – заявив президент.

Володимир Зеленський додав, що Росія відмовляється від завершення війни, тож Україна створюватиме якнайбільше перешкод для її бажання воювати далі.

Очільник української держави повідомив, що цього та наступних тижнів Київ працюватиме з партнерами над речами, які “варто зробити заради наближення миру”.

Він анонсував активний міжнародний графік та висловив сподівання на позитивну відповідь від Групи семи та учасників Коаліції охочих щодо українських запитів.

– Червень – липень мають бути результативними для України, передусім, для нашого спільного прагнення гарантувати безпеку. Мир потрібен. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, я дякую кожному й кожній, хто забезпечує силу нашій державі та не забуває дбати про тих, хто поруч, – наголосив президент.

Очільник України зазначив, що Володимир Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є і що російські міністри начебто достатньо компетентні.

– Але самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня “триденна війна” триває вже п’ятий рік так, що навіть нафтова держава, “бензоколонка”, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни.

Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно. Не терористично. Ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується, також виконуються і санкції середньої дальності, – підсумував президент.

Нагадаємо, речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські війська активізували наступальні дії на Лиманському напрямку та намагаються закріпитися на східних околицях Лимана, попри значні втрати особового складу.

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