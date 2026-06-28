Російські війська активізували наступальні дії на Лиманському напрямку та намагаються закріпитися на східних околицях Лимана, попри значні втрати особового складу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

РФ активізувала штурми Лимана: що відомо

За словами Трегубова, на Лиманському напрямку спостерігається різке зростання інтенсивності бойових дій.

Зараз дивляться

— Вкрай інтенсивні бойові дії, особливо на Лиманщині, особливо на Лиманському відтинку. Висока кількість боєзіткнень, — зазначив він.

Речник пояснив, що російське командування намагається будь-якою ціною закріпитися на східних околицях міста.

Попри значні втрати, окупанти продовжують перекидати нові групи військових у спробі створити плацдарм для подальшого просування.

— Зараз вони дуже активно намагаються в місті хоч якось, попри великі втрати, кидати будь-яку кількість особового складу для того, щоб вони так чи інакше мали якісь закріплення в його східних районах. Те зростання інтенсивності загалом у зоні нашої відповідальності якраз з цим і пов’язане, — наголосив Трегубов.

За його словами, Лиман залишається одним із ключових напрямків для російського командування, оскільки відкриває шлях до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російське командування змінило головний напрямок своєї весняно-літньої наступальної кампанії на Донеччині, зосередивши основні сили на захопленні Костянтинівки.

За оцінкою аналітиків, для цього РФ перекинула на напрямок підрозділи кількох армій та сформувала великі тактичні угруповання Бахмут і Дзержинськ (Торецьк). Російські війська змогли просунутися на окремих ділянках, однак захопити залізничну станцію Костянтинівка їм не вдалося.

Водночас українські захисники провели успішну операцію та повністю зачистили район Довгої Балки від російських диверсійно-розвідувальних груп.

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