Наявність 40 років страхового стажу дозволяє українцям вийти на пенсію за віком у 60 років, однак сам по собі тривалий період роботи не означає високу пенсію.

Розмір пенсії залежить не лише від кількості років, протягом яких людина сплачувала внески, а й від того, яку офіційну зарплату вона отримувала.

Якою буде пенсія, якщо стаж 40 років та чи передбачені доплати, читайте в нашому матеріалі.

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Чи дає 40 років стажу право на пенсію у 60 років

Під час призначення пенсії Пенсійний фонд України враховує такі основні показники: розрахункову заробітну плату та коефіцієнт страхового стажу.

Тому двоє людей із однаковими 40 роками роботи можуть отримувати зовсім різні суми, якщо їхні офіційні доходи протягом трудового життя відрізнялися.

У 2026 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком залежать від віку людини.

Для призначення пенсії необхідно мати:

у 60 років не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки щонайменше 23 роки стажу;

у 65 років мінімум 15 років страхового стажу.

Тому людина, яка накопичила 40 років страхового стажу, має достатній період для призначення пенсії у 60 років. Але цей показник впливає лише на один елемент формули, а саме коефіцієнт страхового стажу.

Чи гарантують 40 років стажу високу пенсію в Україні

Розмір пенсії за віком визначається за формулою:

П = Зп × Кс

де:

П — розмір щомісячної пенсійної виплати;

Зп — розрахункова заробітна плата, яка залежить від середньої зарплати в Україні та індивідуального коефіцієнта заробітку людини;

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою:

Кс = кількість місяців страхового стажу ÷ 1200

Отже, якщо людина має 40 років стажу:

40 років × 12 місяців ÷ 1200 = 0,40

Отже, при 40 роках страхового стажу до розрахунку застосовується коефіцієнт 0,4.

Саме цей показник збільшує розмір виплати порівняно з людиною, яка має менший стаж. Наприклад, при 20 роках роботи коефіцієнт становить лише 0,2.

40 років стажу: чи буде висока пенсія та приклади розрахунку

Для розрахунку використаємо показник середньої зарплати за три роки для обчислення пенсії. У 2026 році це 17 482,87 грн.

Розрахункова зарплата залежить від індивідуального коефіцієнта заробітку.

Якщо людина протягом усього стажу отримувала середню “білу” зарплату, то її коефіцієнт заробітку дорівнює 1.

Розрахунок:

17 482,87 грн × 1 = 17 482,87 грн

Далі застосовуємо коефіцієнт стажу 0,4:

17 482,87 грн × 0,4 = 6 993,15 грн

Отже, людина з 40 роками стажу та зарплатою на рівні середньої зарплати отримуватиме пенсію близько 7 тис. грн.

Стаж 40 років: якою буде пенсія за умови високої зарплати

Якщо офіційна зарплата протягом трудової діяльності була приблизно у два рази більшою за середню, тоді коефіцієнт заробітку становитиме 2.

Розрахунок:

17 482,87 грн × 2 = 34 965,74 грн

Застосовуємо коефіцієнт стажу:

34 965,74 грн × 0,4 = 13 986,30 грн

Тобто, якою буде пенсія, якщо стаж 40 років, залежить від зарплати та року виходу на відпочинок. За однакового страхового стажу пенсія буде більшою лише через вищий заробіток.

Якщо коефіцієнт заробітку становить 1,5:

17 482,87 грн × 1,5 = 26 224,30 грн

26 224,30 грн × 0,4 = 10 489,72 грн

У цьому випадку виплата буде приблизно на третину більшою, ніж у людини із середньою зарплатою.

Чи гарантують 40 років стажу високу пенсію

Поширена думка, що 40 років роботи забезпечують високу пенсію, не відповідає дійсності. Великий стаж дійсно збільшує коефіцієнт страхового стажу, однак основою для обчислення залишається офіційний заробіток.

Якщо людина десятиліттями отримувала мінімальну зарплату або частина доходів була у “конверті”, її індивідуальний коефіцієнт заробітку буде нижчим. Відповідно, навіть за 40 років роботи пенсія може бути значно меншою, ніж у людини з таким самим стажем, але більшою зарплатою.

Чи передбачені доплати за великий стаж

Окрім основного розрахунку, пенсіонери можуть отримувати доплату за понаднормовий стаж. Вона призначається за кожен повний рік роботи понад установлену законом норму.

Для чоловіків нормативний стаж становить 35 років, для жінок 30 років. За кожен додатковий рік передбачена доплата у розмірі 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Тому 40 років стажу можуть впливати на пенсію двома шляхами: по-перше, через більший коефіцієнт страхового стажу під час основного розрахунку, а по-друге, через можливу доплату за понаднормові роки.

Отже, 40 років стажу дають право вийти на пенсію раніше, але не гарантують високу виплату. Основним фактором залишається рівень офіційної зарплати, з якої людина сплачувала страхові внески.

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