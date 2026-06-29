Російський дрон вибухнув поруч з автобусом у Запоріжжі, є поранені пасажири
У понеділок, 29 червня, російські окупанти здійснили атаку дроном на автобус муніципального транспорту в Запоріжжі.
Безпілотник вибухнув поруч із транспортним засобом. Унаслідок атаки поранення дістали семеро пасажирів, серед яких двоє підлітків.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Атака на автобус у Запоріжжі 29 червня: що відомо
– Росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі: через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, є поранені пасажири. Наразі чотирьом людям знадобилася допомога медиків, – написав він.
Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху БпЛА в автобусі, який перебував поруч з місцем вибуху, постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей.
П’ятеро дорослих віком від 23 до 64 років та двоє дівчат-підлітків отримують медичну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни здійснили атаку на маршрутку у Запоріжжі. Унаслідок влучання дрона в маршрутне таксі загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров