У понеділок, 29 червня, російські окупанти здійснили атаку дроном на автобус муніципального транспорту в Запоріжжі.

Безпілотник вибухнув поруч із транспортним засобом. Унаслідок атаки поранення дістали семеро пасажирів, серед яких двоє підлітків.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Атака на автобус у Запоріжжі 29 червня: що відомо

– Росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі: через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, є поранені пасажири. Наразі чотирьом людям знадобилася допомога медиків, – написав він.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху БпЛА в автобусі, який перебував поруч з місцем вибуху, постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей.

П’ятеро дорослих віком від 23 до 64 років та двоє дівчат-підлітків отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни здійснили атаку на маршрутку у Запоріжжі. Унаслідок влучання дрона в маршрутне таксі загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 587-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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