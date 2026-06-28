У районі Ічок (ТОТ АР Крим) уражено залізничний міст, який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області.

ЗСУ вразили залізничний міст у районі Ічок

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, уражено залізничний міст у районі Ічок, що у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що він використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення. Також було вражено склад боєприпасів противника в районі Амвросіївки Донецької області.

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Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що вночі 28 червня було уражено низку об’єктів ворога, зокрема уночі проти 28 червня Сили оборони уразили одразу два російські нафтопереробні заводи — у Краснодарському краї та Ярославській області РФ.

Крім того, було уражено НПЗ у Слов’янську-на-Кубані.

А у Криму після обстрілу спалахнула Сакська ТЕЦ. Там протягом години було чути 16 вибухів та видно спалахи та задимлення.

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