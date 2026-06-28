У Криму у районі Ічок уражено залізничний міст: що відомо
- У районі Ічок у тимчасово окупованому Криму уражено залізничний міст, який використовувався для постачання російських військ.
- Також Сили оборони вразили склад боєприпасів противника поблизу Амвросіївки на Донеччині.
- За даними Генштабу ЗСУ, результати ураження наразі уточнюються.
У районі Ічок (ТОТ АР Крим) уражено залізничний міст, який використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення, а також склад боєприпасів противника у районі Амвросіївки Донецької області.
ЗСУ вразили залізничний міст у районі Ічок
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, уражено залізничний міст у районі Ічок, що у тимчасово окупованому Криму.
Зазначається, що він використовується окупантами для перекидання військ та їх забезпечення. Також було вражено склад боєприпасів противника в районі Амвросіївки Донецької області.
Результати ураження уточнюються.
Нагадаємо, що вночі 28 червня було уражено низку об’єктів ворога, зокрема уночі проти 28 червня Сили оборони уразили одразу два російські нафтопереробні заводи — у Краснодарському краї та Ярославській області РФ.
Крім того, було уражено НПЗ у Слов’янську-на-Кубані.
А у Криму після обстрілу спалахнула Сакська ТЕЦ. Там протягом години було чути 16 вибухів та видно спалахи та задимлення.