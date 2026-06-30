Міністерство енергетики України готує додаткові заходи для стабілізації роботи енергосистеми на тлі аномальної спеки в Європі та зростання споживання електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Аномальна спека та енергосистема України

За його словами, високі температури створюють для енергосистеми країни значне навантаження, тому необхідно забезпечити стабільне проходження пікових годин споживання та мінімізувати можливий дефіцит електроенергії.

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У Міненерго доручили переглянути графіки ремонтів на енергоблоках АЕС, щоб збільшити обсяги виробництва у періоди максимального навантаження.

Також планується якнайшвидше завершити аварійно-відновлювальні роботи та повернути в роботу обладнання теплових електростанцій загальною потужністю щонайменше 300 МВт.

Окрім цього, енергетичний сектор має посилити використання додаткових джерел потужності, зокрема когенераційних установок і газової генерації. Також планується активніше залучати установки зберігання енергії, які можуть додатково забезпечити близько 300 МВт потужності для покриття пікових навантажень.

Денис Шмигаль доручив збільшити імпорт електроенергії з країн Євросоюзу.

Міністр закликав українців відповідально споживати електроенергію, особливо у вечірні пікові години — з 17:00 до 22:00. Це допоможе знизити навантаження на систему та забезпечити стабільне електропостачання.

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