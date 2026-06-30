Через спеку на Київщині обмежили рух вантажівок: що варто знати водіям
У Києві та області запровадили тимчасові обмеження для руху вантажних транспортних засобів через спеку.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
Тепловий режим на дорогах Київщини 30 червня
– Увага! Сьогодні, з 11:00, на території Київської області запроваджено тепловий режим, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через спеку в понад +28°C діє заборона на рух великовагового транспорту для збереження дорожнього покриття.
Як розповіли у Патрульній поліції Київської області, обмеження запроваджено для вантажівок масою понад 24 тонни і осьовим навантаженням від семи тонн.
Поки діють обмеження на рух транспортних засобів, перечекати спеку водіям радять на спеціальних майданчиках в смугах відведення автомобільних доріг або біля автозаправок та придорожніх кафе.
У Патрульній поліції Київської області обіцяють окремо повідомити про зняття відповідних обмежень.