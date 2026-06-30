В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха. Жителям столицы советуют закрыть окна и минимизировать пребывание на улице.

Об этом сообщают КГГА, ГСЧС Киева и Укргидрометцентр.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве

Карта качества воздуха показывает уровень загрязнения в разных уголках Киева. Благодаря системе, собирающей данные с государственных станций, а также общественных, частных и коммерческих датчиков можно увидеть актуальную информацию о ситуации с окружающей средой.

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По информации КГГА, по состоянию на 12:00 30 июня в воздухе зафиксирован повышенный уровень пыли и приземного озона. Главная причина скачка концентрации озона – аномальная жара, которая провоцирует его активное образование в нижних слоях атмосферы.

Как утверждают в Укргидрометцентре, в Киевской области качество воздуха ухудшилось из-за пожаров. Спутники зафиксировали, что в течение 27-29 июня шлейфы дыма ветром относило к югу от очагов возгорания.

По данным Укргидрометцентра, северо-западный ветер сейчас несет в столицу воздух из регионов, где бушуют лесные пожары. В частности, дым идет со стороны Чернобыльской зоны отчуждения.

Синоптики прогнозируют сегодня северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Поэтому остатки гари и задымления могут периодически смещаться в сторону Киева и отдельных районов области.

В ГСЧС Киева добавили, что радиационный фон находится в норме. По данным Центральной геофизической обсерватории, уровень радиации в Киеве и области не превышает природные показатели. Лабораторные анализы проб воздуха, отобранных в столице в течение 26–29 июня, подтвердили, что никаких опасных радионуклидов в нем нет.

Вскоре ситуация должна улучшиться. По предварительным прогнозам, уже 1 июля ветер стихнет и постепенно изменит свое направление, так что дым и гарь будет меньше затягивать в сторону Киева.

Состояние воздуха в Киеве: что нужно знать

Дым и мелкая пыль от пожаров серьезно угрожают здоровью, отмечают в Укргидрометцентре. Особенно осторожными в такие периоды следует быть людям с болезнями сердца или дыхательных путей, детям, пожилым и беременным женщинам.

Пока качество воздуха не улучшится, соблюдайте простые правила безопасности:

держите окна закрытыми, чтобы гарь не попадала в дом;

минимизируйте пребывание на улице – ограничьте долгие прогулки и тренировки на свежем воздухе;

пейте больше воды, чтобы помочь организму быстрее выводить токсины;

запустите воздухоочиститель на полную мощность, если имеете его дома.

Следить за состоянием воздуха в режиме реального времени можно на сайте Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, а также в мобильном приложении Киев Цифровой.

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