В Киеве ухудшилось состояние качества воздуха из-за жары и пожара: как уберечься
- Из-за аномальной жары и северо-западного ветра, несущего дым от лесных пожаров (в частности, из Чернобыльской зоны), в Киеве зафиксировали повышение уровня пыли и озона, хотя радиационный фон остается в норме.
- Жителям столицы советуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды, пока 1 июля синоптическая ситуация не улучшится благодаря изменению направления ветра.
В Киеве зафиксировали ухудшение качества воздуха. Жителям столицы советуют закрыть окна и минимизировать пребывание на улице.
Об этом сообщают КГГА, ГСЧС Киева и Укргидрометцентр.
Уровень загрязнения воздуха в Киеве
Карта качества воздуха показывает уровень загрязнения в разных уголках Киева. Благодаря системе, собирающей данные с государственных станций, а также общественных, частных и коммерческих датчиков можно увидеть актуальную информацию о ситуации с окружающей средой.
По информации КГГА, по состоянию на 12:00 30 июня в воздухе зафиксирован повышенный уровень пыли и приземного озона. Главная причина скачка концентрации озона – аномальная жара, которая провоцирует его активное образование в нижних слоях атмосферы.
Как утверждают в Укргидрометцентре, в Киевской области качество воздуха ухудшилось из-за пожаров. Спутники зафиксировали, что в течение 27-29 июня шлейфы дыма ветром относило к югу от очагов возгорания.
По данным Укргидрометцентра, северо-западный ветер сейчас несет в столицу воздух из регионов, где бушуют лесные пожары. В частности, дым идет со стороны Чернобыльской зоны отчуждения.
Синоптики прогнозируют сегодня северный ветер со скоростью 5-10 м/с. Поэтому остатки гари и задымления могут периодически смещаться в сторону Киева и отдельных районов области.
В ГСЧС Киева добавили, что радиационный фон находится в норме. По данным Центральной геофизической обсерватории, уровень радиации в Киеве и области не превышает природные показатели. Лабораторные анализы проб воздуха, отобранных в столице в течение 26–29 июня, подтвердили, что никаких опасных радионуклидов в нем нет.
Вскоре ситуация должна улучшиться. По предварительным прогнозам, уже 1 июля ветер стихнет и постепенно изменит свое направление, так что дым и гарь будет меньше затягивать в сторону Киева.
Состояние воздуха в Киеве: что нужно знать
Дым и мелкая пыль от пожаров серьезно угрожают здоровью, отмечают в Укргидрометцентре. Особенно осторожными в такие периоды следует быть людям с болезнями сердца или дыхательных путей, детям, пожилым и беременным женщинам.
Пока качество воздуха не улучшится, соблюдайте простые правила безопасности:
- держите окна закрытыми, чтобы гарь не попадала в дом;
- минимизируйте пребывание на улице – ограничьте долгие прогулки и тренировки на свежем воздухе;
- пейте больше воды, чтобы помочь организму быстрее выводить токсины;
- запустите воздухоочиститель на полную мощность, если имеете его дома.
Следить за состоянием воздуха в режиме реального времени можно на сайте Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, а также в мобильном приложении Киев Цифровой.