Батьки часто стикаються з вимогою принести так звану довідку про епідоточення після того, як дитина кілька днів не відвідувала школу чи дитячий садок. Багато хто досі не розуміє, чи справді такий документ необхідний та хто його має видавати.

Чи скасували довідку про епідоточення та що робити, якщо вимагають такий документ, читайте в нашому матеріалі.

Довідка про епідоточення: як отримати та навіщо вона потрібна

Міністерство охорони здоров’я України повідомило про скасування довідки про епідоточення. У відомстві пояснили, що такої довідки у сучасній системі охорони здоров’я більше немає.

Зараз дивляться

Законодавство не містить вимоги обов’язково отримувати документ про епідеміологічне оточення перед поверненням до навчання, вступом до закладу освіти, госпіталізацією чи виходом на роботу.

Відповідне роз’яснення МОЗ надало у відповідь на звернення громадської організації Академія сімейної медицини України. Ініціативна група організації звернулася до міністерства із запитом про пояснення.

Довідка про епідоточення: чому її вимагали раніше

Раніше довідка про епідеміологічне оточення використовувалася як підтвердження того, що людина не контактувала з хворими на інфекційні захворювання.

Найчастіше такий документ просили після тривалої відсутності дитини у школі або садочку. Також його могли вимагати під час вступу до деяких закладів, працевлаштування чи госпіталізації.

Логіка такої довідки була у тому, щоб перевірити, чи не перебувала людина у контакті з інфекційними хворими. Однак у сучасних умовах медики звертають увагу, що такий документ не може повністю гарантувати відсутність ризиків.

Адже неможливо достовірно встановити, чи контактувала людина з хворим протягом певного періоду, особливо якщо йдеться про інфекції з різними строками інкубації або випадки, коли захворювання ще не має явних симптомів.

Довідка про епідоточення: хто видає

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що чинні нормативно-правові акти не передбачають існування окремої форми довідки про епідеміологічне оточення.

Ба більше, МОЗ зазначило, що немає затверджених форм так званих довідок-допусків для відвідування басейну, спортивних секцій, інших позашкільних закладів чи поселення у гуртожиток.

Тобто документів із такими назвами, які були б офіційно встановлені наказами МОЗ, наразі немає.

Це означає, що довідка про епідоточення не є обов’язковим медичним документом, який батьки повинні отримувати перед поверненням дитини до навчального закладу або для інших подібних ситуацій.

У відомстві також наголосили, що жоден закон чи підзаконний акт не встановлює обов’язку подавати таку довідку. Відповідно, її відсутність не може бути причиною відмови у прийнятті дитини до закладу освіти, відмови у працевлаштуванні або госпіталізації.

Довідка про епідоточення: де взяти документ зараз

Одне з найпоширеніших питань серед батьків: де взяти довідку про епідоточення та хто її видає. Оскільки форми такого документа немає, лікарі не видають її як обов’язкову медичну довідку, передбачену законодавством.

Тобто немає окремого бланка, який можна отримати у сімейного лікаря, педіатра чи іншого медичного спеціаліста саме під назвою довідка про епідеміологічне оточення.

Якщо заклад освіти чи інша установа продовжує вимагати такий документ, варто попросити надати нормативний акт, який встановлює таку вимогу. Якщо відповідного документа немає, вимога безпідставна.

Який документ потрібен для вступу до школи замість медичної довідки про епідоточення

Замість довідки про санітарно-епідеміологічне оточення для вступу до школи, дитячого садка чи закладу вищої освіти зараз використовується інший документ, а саме форма № 086/о Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого). Її оновили наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1351.

Ця довідка підтверджує результати медичного огляду та загальний стан здоров’я. Видає форму № 086/о лікар первинної медичної допомоги, а саме сімейний лікар, педіатр або терапевт після проведення необхідного обстеження та оцінки стану здоров’я пацієнта.

За правилами МОЗ, форма № 086/о є документом, який подають до закладів освіти всіх рівнів. Результати медичного огляду, на основі якого її видають, є чинними протягом року з дати проходження обстеження.

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