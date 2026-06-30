Окупанти у Криму визнають, що швидко вирішити проблеми із паливною кризою не вдасться. Туди не надійде найближчим часом великих обсягів палива для продажу.

Про це повідомляє призначений Росією окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов.

Паливна криза в окупованому Криму

Зокрема, Аксьонов підтверджує, що не очікується великих обсягів пального найближчим часом в окупованому Криму.

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За його словами, окремою проблемою є електроенергія, оскільки жителі півострова скаржаться на несправедливий розподіл світла.

Він стверджує, що причиною цьому є протидія атакам України та технічний стан окремих підстанцій.

У Криму окупанти створити додаткові бригади з “муніципальних службовців”, щоб виправити ситуацію із паливною кризою.

Аксьонов визнає, що кожного дня отримує повідомлення від жителів про маршрути, на які не вийшов транспорт у Криму.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін запевняв, що дефіцит пального у Криму нібито є некритичним, а постачання сушею та морем невдовзі зростуть, проте гауляйтер Аксьонов фактично спростував його заяву.

Раніше Путін визнавав, що Крим щомісяця потребує 70 тис. тонн пального, а наявних запасів вистачить лише на лічені дні.

21 червня повідомлялося, що у Криму повністю зупинили продаж бензину, а пальне продають лише для потреб окупантів.

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