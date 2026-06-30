Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті заявив, що виключення українських чоловіків призовного віку з тимчасового захисту в країнах ЄС може бути дискримінаційним.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

Позбавлення чоловіків захисту ЄС

За його словами, Європа загалом успішно впоралася з прийомом українських біженців після початку повномасштабної війни у 2022 році. На сьогодні тимчасовий захист у країнах ЄС отримали майже 5 млн українців.

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Водночас О’Флаерті занепокоєний зниженням рівня підтримки та появою обмежувальних ініціатив у деяких країнах, зокрема, щодо соціальних виплат, доступу до житла та окремих категорій біженців.

Комісар Ради Європи підтримав ініціативу Єврокомісії щодо продовження режиму тимчасового захисту, оскільки це допоможе створити єдині правила для держав ЄС.

Водночас він розкритикував ідею обмежувати захист українців залежно від регіону походження.

– В Україні немає безпечного місця. Спосіб, яким цілеспрямовано атакують цивільних, і те, як ведеться дронова війна, означають, що в країні немає жодного безпечного куточка, – наголосив О’Флаерті.

Окремо він прокоментував можливість виключення чоловіків певного віку із програми захисту. За його словами, такі рішення можуть порушувати принцип рівності, адже йдеться про обмеження саме для чоловіків визначеної вікової групи.

Водночас комісар зазначив, що питання мобілізації та військової служби є компетенцією держав, однак вони мають діяти відповідно до міжнародного права.

Міжнародні норми передбачають можливість винятків із призову, зокрема для людей з інвалідністю або тих, хто має релігійні переконання проти військової служби, як-от свідки Єгови.

На його думку, загальне виключення всіх чоловіків призовного віку із тимчасового захисту було б дуже проблемним, а кожна ситуація має розглядатися індивідуально.

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