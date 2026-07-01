За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 203 боевых столкновений.

Противник совершил 51 авиационный удар, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 6 097 дронов-камикадзе и совершил 2 200 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 589-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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