Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Карта боевых действий на 1 июля 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 203 боевых столкновений.
Противник совершил 51 авиационный удар, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 6 097 дронов-камикадзе и совершил 2 200 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 1 июля 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 589-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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