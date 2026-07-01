Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 1 липня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнень.
Противник здійснив 51 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6 097 дронів-камікадзе та здійснив 2 200 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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