Минулої доби на фронті зафіксовано 203 бойових зіткнень.

Противник здійснив 51 авіаційний удар, скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6 097 дронів-камікадзе та здійснив 2 200 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 1 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 589-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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