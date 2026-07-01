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Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб музыкант, поэт, переводчик и исследователь традиционной музыки Игорь Ходжаниязов.

Игорь Ходжаниязов погиб на фронте

Печальное известие сообщила супруга погибшего музыканта Елена Шикура.

По ее словам, Игорь погиб 28 июня в результате прямого попадания управляемой авиабомбы. Это произошло за день до дня рождения его младшего сына, годовалого мальчика Гордия.

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— Я была счастлива с тобой каждый день всех почти 13 лет нашей совместной жизни. Спасибо судьбе за этот бесценный подарок. Мы с тобой так много успели и так мало одновременно. Ты тоже мог бы сделать еще много полезного и выдающегося в разных сферах, которыми ты горел и в которых блестяще разбирался, вдохновляя многих, — написала Елена Шикура.

Игоря Ходжаниязова похоронят в селе Зарванцы Винницкой области, на Аллее защитников Украины. День и время прощания объявят дополнительно.

Он был родом из Винницы и занимался поэзией, переводами, музыкой и исследовал историю традиционной музыки.

Вместе с друзьями он создал литературную группу Новый кабак. Также был участником группы Mashala Doza, в которой играл на греческом бузуки.

На странице Международного этномузыковедческого симпозиума отметили, что Игорь был уникальным исследователем традиционной музыки юга Украины и Крыма.

Историк Роман Кабачий упоминал Ходжаниазова как носителя многих восточных и балканских музыкальных культур.

Директор греческого общества Энотита Нина Паскаль рассказала, что Игорь особенно увлекался греческой музыкой. Она познакомилась с ним и его женой в 2016 году, когда они играли в составе Mashala Doza и сотрудничали с греческим обществом.

Фото: Roman Kabachiy

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