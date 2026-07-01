Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов.

Ігор Ходжаніязов загинув на фронті

Сумну звістку повідомила дружина загиблого музиканта Олена Шикура.

За її словами, Ігор загинув 28 червня внаслідок прямого влучання керованої авіабомби. Це сталося за день до дня народження його наймолодшого, однорічного хлопчика Гордія.

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— Я була щаслива з тобою кожного дня всіх майже 13 років нашого спільного життя. Дякую долі за цей безцінний подарунок. Ми з тобою так багато встигли й так мало одночасно. Ти теж міг би зробити ще багато справді корисного і видатного в різних сферах, якими ти горів і в яких блискуче розбирався, надихаючи багатьох, — написала Олена Шикура.

Ігоря Ходжаніязова поховають у селі Зарванці Вінницької області, на Алеї захисників України. День і час прощання оголосять додатково.

Він був родом із Вінниці та займався поезією, перекладами, музикою та досліджував історію традиційної музики.

Разом із друзями він створив літературне угруповання Новий шинок. Також був учасником гурту Mashala Doza, у якому грав на грецькому бузукі.

На сторінці Міжнародного етномузикознавчого симпозіуму зазначили, що Ігор був унікальним дослідником традиційної музики півдня України та Криму.

Історик Роман Кабачій згадував Ходжаніязова як носія багатьох східних і балканських музичних культур.

Директорка грецького товариства Енотіта Ніна Паскаль розповіла, що Ігор особливо захоплювався грецькою музикою. Вона познайомилася з ним та його дружиною у 2016 році, коли вони грали у складі Mashala Doza та співпрацювали з грецьким товариством.

Фото: Roman Kabachiy

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