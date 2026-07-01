Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к европейским партнерам с призывом направить €6,6 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Facility) на финансирование оборонных нужд Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Михаила Федорова, которое оказалось в распоряжении агентства.

Федоров призвал направить €6,6 млрд на оборону Украины: что известно

По информации Reuters, письмо датировано 26 июня. Кому именно оно адресовано, агентство не уточняет.

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В документе Федоров отмечает, что общие оборонные потребности Украины в 2026 году составляют около 136 млрд евро.

Из этой суммы украинский бюджет, по его словам, способен профинансировать около €53 млрд.

Еще €28,3 млрд Украина рассчитывает получить в рамках макрофинансовой помощи Европейского Союза.

Впрочем, даже при условии получения этих средств значительная часть оборонных потребностей государства будет оставаться непокрытой.

Именно поэтому, как отметил Федоров, €6,6 млрд из Европейского фонда мира могут стать одним из важнейших вкладов ЕС в укрепление обороноспособности Украины.

— Средства из Европейского фонда мира могут стать одним из самых весомых европейских вкладов в оборону Украины в этом году, но только если эти ресурсы будут направлены туда, где они могут генерировать наибольший и наиболее непосредственный военный эффект, — говорится в письме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза как можно быстрее разблокировать около €6 млрд в рамках European Peace Facility и направить эти средства на поддержку Украины.

По словам главы государства, финансирование следует использовать прежде всего для усиления противовоздушной обороны, закупки дальнобойного вооружения и защиты энергетической инфраструктуры.

В то же время 30 июня Украина получила от Европейского Союза еще €3,9 млрд в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, средства направят на финансирование приоритетных оборонных нужд, в частности производства украинских беспилотников, усиление оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

Источник : УНИАН

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