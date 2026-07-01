Федоров призвал ЕС направить €6,6 млрд из Фонда мира на оборону Украины
- Михаил Федоров обратился к европейским партнерам с просьбой выделить €6,6 млрд из Европейского фонда мира.
- Общие оборонные потребности Украины в 2026 году оцениваются в €136 млрд.
Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к европейским партнерам с призывом направить €6,6 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Facility) на финансирование оборонных нужд Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Михаила Федорова, которое оказалось в распоряжении агентства.
Федоров призвал направить €6,6 млрд на оборону Украины: что известно
По информации Reuters, письмо датировано 26 июня. Кому именно оно адресовано, агентство не уточняет.
В документе Федоров отмечает, что общие оборонные потребности Украины в 2026 году составляют около 136 млрд евро.
Из этой суммы украинский бюджет, по его словам, способен профинансировать около €53 млрд.
Еще €28,3 млрд Украина рассчитывает получить в рамках макрофинансовой помощи Европейского Союза.
Впрочем, даже при условии получения этих средств значительная часть оборонных потребностей государства будет оставаться непокрытой.
Именно поэтому, как отметил Федоров, €6,6 млрд из Европейского фонда мира могут стать одним из важнейших вкладов ЕС в укрепление обороноспособности Украины.
— Средства из Европейского фонда мира могут стать одним из самых весомых европейских вкладов в оборону Украины в этом году, но только если эти ресурсы будут направлены туда, где они могут генерировать наибольший и наиболее непосредственный военный эффект, — говорится в письме.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза как можно быстрее разблокировать около €6 млрд в рамках European Peace Facility и направить эти средства на поддержку Украины.
По словам главы государства, финансирование следует использовать прежде всего для усиления противовоздушной обороны, закупки дальнобойного вооружения и защиты энергетической инфраструктуры.
В то же время 30 июня Украина получила от Европейского Союза еще €3,9 млрд в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, средства направят на финансирование приоритетных оборонных нужд, в частности производства украинских беспилотников, усиление оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.