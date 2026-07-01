Атаки українських безпілотників на військові об’єкти та логістичні вузли російських військ в окупованому Криму стали можливими завдяки переходу війни на новий технологічний рівень та появі відповідних спроможностей.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров під час пресконференції у Києві.

Міноборони про ситуацію у Криму

– Чому саме зараз Крим став ціллю для українських дронів? Я думаю, це питання пов’язане з новим технологічним етапом війни та можливістю українських дронів використовувати технології, які дозволяють робити подібні операції, – стверджує Федоров.

За його словами, тимчасово окупований Крим став військовою базою російських військ, за допомогою якого триває перекидання сил РФ на Схід та Південь України. Саме через військову логістику РФ Крим залишається важливим для України у цьому контексті.

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Як стверджує Федоров, саме технологічний рівень розвитку дав можливість Україні виконувати подібні операції.

Україна продовжує працювати, щоб збільшувати цю технічну можливість, щодня здійснювати операції з новою силою і не тільки в окупованому Криму.

Міністр просить стежити за тим, як розвиваються Сили оборони України та технології. Україна має чіткий план, за яким продовжує системно рухатися.

Крім того, Федоров відкинув будь-які закиди щодо можливої ескалації через ці атаки, наголосивши, що Росія й так не припиняла обстрілювати Україну та її мирне населення. На його думку, російський диктатор вже максимально ескалював ситуацію своїми ударами, зокрема балістичними ракетами по столиці України, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, а не військові об’єкти. Путін намагається здійснювати тиск на цивільних – і це максимум, на який він здатний.

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