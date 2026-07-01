В июле тариф на электроэнергию для украинцев останется без изменений.

Тариф на свет в июле 2026 года

В июле 2026 года бытовые потребители и дальше будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВтч.

Окончательная сумма в платежке будет зависеть от того, сколько электроэнергии потребило домохозяйство за месяц.

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После завершения отопительного сезона для потребителей, использующих электроотопление, льготный тариф уже не действует. Ранее для таких домохозяйств первые 2 000 кВтч в месяц оплачивались по тарифу 2,64 грн за кВтч, а весь объем сверх этого лимита — по стандартной цене 4,32 грн за кВтч.

Итак, в июле все бытовые потребители будут платить за электроэнергию по единому тарифу. Льготные условия для домохозяйств с электроотоплением должны быть возобновлены с началом нового отопительного сезона.

В то же время, отдельные категории граждан и дальше могут пользоваться льготами — от частичной компенсации до полного освобождения от оплаты.

Уменьшить расходы на свет можно благодаря двухзонному счетчику. В ночной период, с 23:00 до 07:00, электроэнергия стоит вдвое дешевле – 2,16 грн за кВтч.

Для перехода на двухзонный учет необходимо обратиться к оператору системы распределения и установить сертифицированный счетчик.

Напомним, что сейчас правительство не планирует повышать тарифы на электроэнергию для населения, учитывая ситуацию в энергосистеме. Тарифы на другие коммунальные услуги остаются на уровне предыдущих месяцев.

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