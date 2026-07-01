Украина работает над прямым контрактом на закупку антибаллистических ракет PAC-3, сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Федоров о закупке Украиной ракет PAC-3

Министр обороны во время совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Киеве заявил, что Украина сейчас пытается впервые напрямую законтрактовать закупку таких ракет.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы напрямую законтрактовать закупку PAC-3, чего раньше никогда не было. И я уверен: нам удастся это сделать в ближайшее время, заявил он.

Министр отметил, что Украина продолжает получать ракеты от американских партнеров, однако этого количества недостаточно для полного обеспечения потребностей украинской противовоздушной обороны.

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Федоров подчеркнул, что у Украины есть конкретный план привлечения дополнительных ракет. По его словам, Киев также рассматривает “неочевидные решения”, в частности, возможность привлечения партнеров, которые ранее не передавали Украине PAC-3.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался накануне вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Швеции.

Отдельно Федоров напомнил о большом контракте при поддержке Германии на поставку сотен ракет. Их снабжение должно начаться со следующего года. В то же время Украина стремится уже сейчас получить ракеты от отдельных стран “взаймы”, чтобы впоследствии вернуть их.

Министр признал, что поиск ракет в запасах стран ЕС является сложным процессом. По его словам, Украина обращалась к партнерам с просьбой предоставить хотя бы по одной, две или три ракеты. В результате удалось получить несколько десятков, которые помогли отбивать российские атаки в феврале-марте.

Федоров подчеркнул, что Украина работает сразу по двум направлениям. Первый – максимальное контрактирование и привлечение со составов партнеров ракет PAC-2 и PAC-3. Второй – создание собственной антибалистической ракеты.

В то же время, конкретные цифры и детали министр не раскрыл, чтобы не предоставлять дополнительной информации врагу.

Напомним, ранее сообщалось, что во время апрельского визита президента Владимира Зеленского в Германию было подписано 10 документов. В частности, Минобороны заключило два контракта: с американской компанией Raytheon по поставкам ракет PAC-2 и немецкой Diehl Defence по установкам IRIS-T.

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