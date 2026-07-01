Украина работает над прямыми контрактами закупки ракет PAC-3 — Федоров
- Украина работает над первым прямым контрактом на закупку антибаллистических ракет PAC-3 для усиления противовоздушной обороны.
- Михаил Федоров заявил, что нынешних поставок от американских партнеров недостаточно, поэтому Киев ищет дополнительные ракеты у союзников и рассматривает неочевидные решения.
- Украина действует по двум направлениям: пытается законтрактовать и получить со складов партнеров ракеты PAC-2 и PAC-3, а также работает над созданием собственной антибаллистической ракеты.
Украина работает над прямым контрактом на закупку антибаллистических ракет PAC-3, сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Федоров о закупке Украиной ракет PAC-3
Министр обороны во время совместной пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Киеве заявил, что Украина сейчас пытается впервые напрямую законтрактовать закупку таких ракет.
— Сейчас мы работаем над тем, чтобы напрямую законтрактовать закупку PAC-3, чего раньше никогда не было. И я уверен: нам удастся это сделать в ближайшее время, заявил он.
Министр отметил, что Украина продолжает получать ракеты от американских партнеров, однако этого количества недостаточно для полного обеспечения потребностей украинской противовоздушной обороны.
Федоров подчеркнул, что у Украины есть конкретный план привлечения дополнительных ракет. По его словам, Киев также рассматривает “неочевидные решения”, в частности, возможность привлечения партнеров, которые ранее не передавали Украине PAC-3.
Он добавил, что этот вопрос обсуждался накануне вместе с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Швеции.
Отдельно Федоров напомнил о большом контракте при поддержке Германии на поставку сотен ракет. Их снабжение должно начаться со следующего года. В то же время Украина стремится уже сейчас получить ракеты от отдельных стран “взаймы”, чтобы впоследствии вернуть их.
Министр признал, что поиск ракет в запасах стран ЕС является сложным процессом. По его словам, Украина обращалась к партнерам с просьбой предоставить хотя бы по одной, две или три ракеты. В результате удалось получить несколько десятков, которые помогли отбивать российские атаки в феврале-марте.
Федоров подчеркнул, что Украина работает сразу по двум направлениям. Первый – максимальное контрактирование и привлечение со составов партнеров ракет PAC-2 и PAC-3. Второй – создание собственной антибалистической ракеты.
В то же время, конкретные цифры и детали министр не раскрыл, чтобы не предоставлять дополнительной информации врагу.
Напомним, ранее сообщалось, что во время апрельского визита президента Владимира Зеленского в Германию было подписано 10 документов. В частности, Минобороны заключило два контракта: с американской компанией Raytheon по поставкам ракет PAC-2 и немецкой Diehl Defence по установкам IRIS-T.