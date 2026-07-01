Украина делает ставку на ускорение военных инноваций и масштабное финансирование оборонных технологий, чтобы сохранить преимущество над Россией на поле боя, заявил министр обороны Михаил Федоров изданию Politico.

Новая стратегия Украины: что сказал Федоров

Украина перехватила инициативу на поле боя, нанося удары по российским войскам, логистике и энергетической инфраструктуре. Теперь Киев стремится привлечь еще миллиарды евро западной военной помощи, чтобы использовать “окно возможностей” до того, как Россия адаптируется.

Михаил Федоров подчеркнул, что Украине нужен новый уровень поддержки для запуска очередного цикла военных инноваций – от дронов до ракетных технологий. По его словам, скорость финансирования напрямую влияет на ход войны и может дать Украине больше времени для сохранения технологического преимущества.

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– Нам нужен следующий уровень помощи, чтобы иметь возможность завершить работу. Если у нас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить новый цикл военных инноваций до того, как Россия адаптируется к нынешнему, мы получим еще шесть месяцев, – пояснил министр.

Федоров отметил, что в технологической войне можно увидеть, как быстро можно переломить ситуацию, однако сохраняется зависимость от скорости финансирования.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Украина направила срочный официальный запрос в Европейский Союз, призвав направить все €6,6 млрд, разблокированные в Европейском фонде мира (European Peace Facility), непосредственно на оборонные нужды и военную помощь, чтобы использовать критическое “окно возможностей” на фронте.

– EPF может стать для нас переломным моментом, ускорителем нашего нынешнего успеха на поле боя. Поэтому я думаю, что нам нужно начать консультации с каждой страной, которая будет колебаться, – сказал Федоров.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский планирует присутствовать на полях саммита лидеров НАТО в Анкаре на следующей неделе, где ожидается, что союзники договорятся о еще одном пакете помощи.

Киев заявляет, что его военные расходы в этом году составят €136 млрд, из которых он может покрыть лишь €53 млрд за счет собственных ресурсов. Недавно согласованный кредит в поддержку Украины в рамках ЕС в этом году обещает около €28,3 млрд военной помощи – это часть общего двухлетнего кредита в размере €90 млрд. Существуют также дополнительные двусторонние пакеты военной помощи, а также список требований к приоритетной Украине под эгидой НАТО, в рамках которого союзники закупают для Киева оружие США.

Но этого все равно недостаточно, сказал Федоров. Стране требуется еще миллиардная целевая помощь, “и она нам нужна завтра”.

Как Украина планирует потратить деньги

Отмечается, что у Михаила Федорова есть четкие представления о том, как использовать эти деньги.

Одна из них – переориентировать помощь на то, что нужно Украине, а не на то, что удобно для стран-доноров.

Он привел пример Дании, которая переключила заказ на 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы на варианты с увеличенной дальностью, более полезные на линии фронта.

– Они быстро подписали контракт и осуществили первую поставку всего за неделю. Если есть желание и силы преодолеть бюрократию, то все возможно, – сказал Федоров.

Он также говорит союзникам, что лучше забрать 200 млн евро из помощи, предназначенной для ремонта танков, что не является полезным в нынешней ситуации войны, и инвестировать их в ударные беспилотники средней дальности, способные поражать грузовики и логистические поставки примерно в 100 километрах за линией фронта.

– Давайте рассмотрим существующие контракты, давайте откажемся от неприоритетных, – предлагает Федоров.

Министр отнес смену динамики войны к решениям, принятым в начале этого года.

Одним из ключевых шагов было заставить Starlink Илона Маска заблокировать спутниковые интернет-терминалы для россиян, еще одним – обновление закупок оружия в первом квартале года.

В то время как обещанный ЕС кредит в размере €90 млрд был задержан, Украина рискнула приобрести волоконно-оптические беспилотники, беспилотники средней дальности удара и перехватчики, рассказал Федоров.

Новая команда Федорова в оборонном ведомстве также улучшила закупки, введя тендеры на беспилотники и боеприпасы и пресекая коррупцию. Кроме того, гораздо больше внимания стали уделять инновациям и быстрому наращиванию производства эффективного оружия.

– Вместе с нашими партнерами мы изменили качество помощи, а это означает миллиарды долларов, которые мы начали использовать на то, что нам действительно нужно: увеличение производства перехватчиков, дешевых ракет, крылатых ракет и беспилотников с реактивными двигателями, – перечислил Федоров.

В результате Украина поджигает российские нефтеперерабатывающие заводы, и дефицит топлива заставляет россиян часами ждать на заправочных станциях; беспилотники и ракеты становятся все более распространенным явлением над российскими городами, включая Москву и Санкт-Петербург, а продвижение России на фронте замедлилось.

– Наша кампания “средней силы” направлена на защиту нашей пехоты, прекращение продвижения России и срыв пополнения их запасов. Россияне это уже ощущают. В некоторых частях фронта они замедлились, – сообщил министр.

Федоров также пытается бороться с неэффективной системой набора в армию в Украине. Издание пишет, что на фронте не хватает около 200 тыс. человек, в то время как те, кто уже долгое время воюет, не имеют возможности уйти на заслуженный отдых и не получают за это достойной оплаты.

Поэтому правительство провело военную реформу, введя новые формы военных контрактов, что облегчило возвращение дезертиров в армию и позволило демобилизовать тех, кто имеет длительный стаж. Также произошло значительное повышение заработной платы.

– Уже поступили тысячи заявок на возвращение. Мы видим, что тысячи людей хотят подписать контракт… Чем быстрее партнеры пришлют военную помощь, тем больше у нас будет шансов высвободить государственные средства для выплаты новых зарплат, – сказал Федоров.

Он добавил, что на сегодняшний день украинская армия является самой подготовленной в Европе, и эти военные реформы преследуют одну цель: продемонстрировать Путину, что война против Украины неоправданна, ведь ее цена слишком высока, чтобы ее продолжать.

Напомним, Федоров призвал Великобританию передать замороженные активы РФ на нужды ВСУ.

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