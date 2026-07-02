На вступительные экзамены в аспирантуру в этом году зарегистрировались более 20 тыс. желающих, что на четверть больше, чем в прошлом.

Известно ли количество бюджетных мест при поступлении в аспирантуру в 2026 году и планируют ли сокращать бюджетные места, читайте в нашем материале.

Какое количество бюджетных мест на аспирантуру в 2026 году

Министерство образования и науки еще не обнародовало объемы государственного заказа на подготовку докторов философии в 2026 году. Поэтому информации о количестве бюджетных мест для поступления на аспирантуру, которые получат заведения высшего образование, пока нет.

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Впрочем, если ориентироваться на прошлогоднюю вступительную кампанию, решение вряд ли будет принято в ближайшее время. В 2025 году конкурсная комиссия МОН распределила государственный заказ только 15 сентября.

Тогда между учреждениями высшего образования, относящимися к сфере управления МОН, а также частными ЗВО распределили 4 917 бюджетных мест для подготовки докторов философии. Еще 83 места оставили в резерве.

Есть основания предполагать, что информацию о количестве бюджетных мест для поступления на аспирантуру в 2026 году обнародуют ближе к сентябрю.

Желающих поступить в аспирантуру в 2026 году стало больше

Несмотря на то, что объемы государственного заказа еще не определены, количество поступающих в аспирантуру продолжает расти.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в этом году единственный вступительный экзамен (ЕВЭ) планируют сдавать 19 676 человек, а единственное вступительное испытание по методологии научных исследований 20 459 человек.

Разница в цифрах объясняется тем, что при поступлении в аспирантуру в 2026 году можно использовать результаты ЕВЭ за 2024, 2025 или 2026 год.

Для сравнения, в прошлом году вступительные экзамены в аспирантуру планировали здавать около 15 тыс. человек. Следовательно, за год количество желающих продолжить обучение на третьем уровне высшего образования выросло.

Будут ли сокращать бюджетные места

В последнее время среди абитуриентов активно обсуждают возможное сокращение государственного заказа. Однако в Министерстве образования уверяют, что подобных планов нет.

В интервью РБК-Украина заместитель министра образования Николай Трофименко отметил, что о сокращении бюджетных мест речь не идет. Но государство может корректировать их распределение в зависимости от демографической ситуации и реальной потребности рынка труда в специалистах.

По его словам, больше внимания будут уделять специальностям, где страна испытывает кадровый дефицит, в частности, STEM-направлениям, педагогике, медицине, реабилитации и специальностям, связанным с восстановлением Украины.

На отдельных популярных специальностях, где уже наблюдается избыток, в частности праве, менеджменте, экономике и журналистике, количество бюджетных мест может быть пересмотрено. Однако это не означает общего сокращения государственного заказа, а только его перераспределение в соответствии с потребностями страны.

Что еще известно о поступлении в аспирантуру

Для будущих аспирантов уже завершился первый этап вступительной кампании, а именно регистрация на единый вступительный экзамен.

После регистрации участников распределяют между пунктами тестирования, а приглашения с указанием даты, времени и места проведения экзаменов они получают в своих электронных кабинетах.

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