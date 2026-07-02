Машиностроительный завод Лубнымаш в Полтавской области вложил 2$ млн в строительство нового производственного комплекса, где будут изготавливать силосы большой вместимости.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

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Новый производственный комплекс займет площадь 6 тыс. кв. м. На предприятии будут производить силосы вместимостью до 50 тыс. кубометров.

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По словам Кисилевского, инвестиции в проект составляют $2 млн. Дополнительные средства предприятие получило благодаря участию в программе компенсации 25% стоимости продукции украинского агромашиностроения.

После запуска нового цеха производственные мощности завода почти удвоятся. Если сейчас завод в Лубнах ежегодно производит силосы с общей вместимостью до 600 тыс. тонн зерна, то после завершения строительства этот показатель превысит 1 млн тонн в год.

Как отметил Кисилевский, в 2025 году Лубнымаш произвел зернохранилища, силосы и бункеры для зерна на сумму более 1 млрд грн.

Продукция предприятия экспортируется в страны Европейского Союза. Также перспективным направлением развития называют рынок стран Африки.

Сейчас завод обеспечивает работой 420 сотрудников.

Отметим, что программа компенсации фермерам 25% стоимости продукции украинского аграрного машиностроения является частью политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Она действовала в 2017–2022 годах, а с 2024 года была возобновлена.

В государственном бюджете на 2026 год на реализацию этой программы предусмотрено 1,8 млрд грн, которые пойдут на поддержку украинских производителей и стимулирование инвестиций в развитие производства.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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