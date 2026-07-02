На вступні випробування до аспірантури цьогоріч зареєструвалися понад 20 тис. охочих, що на чверть більше, ніж торік.

Чи відома кількість бюджетних місць при вступі в аспірантуру у 2026 році та чи планують скорочувати бюджетні місця, читайте в нашому матеріалі.

Яка кількість бюджетних місць на аспірантуру у 2026 році

Наразі Міністерство освіти і науки ще не оприлюднило обсяги державного замовлення на підготовку докторів філософії у 2026 році. Тому інформації про кількість бюджетних місць для вступу на аспірантуру, які отримають заклади вищої освіти, поки немає.

Зараз дивляться

Утім, якщо орієнтуватися на торішню вступну кампанію, рішення навряд чи ухвалять найближчим часом. У 2025 році конкурсна комісія МОН розподілила державне замовлення лише 15 вересня.

Тоді між закладами вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, а також приватними ЗВО розподілили 4 917 бюджетних місць для підготовки докторів філософії. Ще 83 місця залишили в резерві.

Тож є підстави припускати, що інформацію про кількість бюджетних місць для вступу на аспірантуру у 2026 році оприлюднять ближче до вересня.

Охочих вступити до аспірантури у 2026 році стало більше

Попри те, що обсяги державного замовлення ще не визначені, кількість вступників до аспірантури продовжує зростати.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, цьогоріч єдиний вступний іспит (ЄВІ) планують складати 19 676 осіб, а єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) 20 459.

Різниця в цифрах пояснюється тим, що під час вступу до аспірантури у 2026 році можна використати результати ЄВІ за 2024, 2025 або 2026 рік.

Для порівняння, торік вступні випробування до аспірантури планували складати близько 15 тис. осіб. Отже, за рік кількість охочих продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти зросла.

Чи скорочуватимуть бюджетні місця

Останнім часом серед вступників активно обговорюють можливе скорочення державного замовлення. Однак у Міністерстві освіти запевняють, що таких планів немає.

В інтерв’ю РБК-Україна заступник міністра освіти Микола Трофименко зазначив, що про скорочення бюджетних місць не йдеться. Але держава може коригувати їхній розподіл залежно від демографічної ситуації та реальної потреби ринку праці у фахівцях.

За його словами, більше уваги приділятимуть спеціальностям, де країна відчуває кадровий дефіцит, зокрема STEM-напрямам, педагогіці, медицині, реабілітації та спеціальностям, пов’язаним із відновленням України.

Натомість на окремих популярних спеціальностях, де вже спостерігається надлишок, зокрема праві, менеджменті, економіці та журналістиці, кількість бюджетних місць може бути переглянута. Проте це не означає загального скорочення державного замовлення, а лише його перерозподіл відповідно до потреб країни.

Що ще відомо про вступ до аспірантури

Для майбутніх аспірантів уже завершився перший етап вступної кампанії, а саме реєстрація на єдиний вступний іспит.

Після завершення реєстрації учасників розподіляють між пунктами тестування, а запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення іспитів вони отримують у своїх електронних кабінетах.

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