Президент України Володимир Зеленський заявив, що через проблеми на фронті та в російській економіці Володимир Путін буде посилювати удари по Україні, насамперед балістичними ракетами.

Про це глава держави сказав журналістам у четвер, 2 липня, на місці російського удару у Дарницькому районі Києва.

Путін буде посилювати удари по території України

 – Путін програє війну, в нього є проблеми – на фронті, в економіці. Очевидно, що він буде лише нарощувати удари по Україні, особливо балістичними ракетами, – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що після кожного російського удару кількість таких ракет лише збільшується.

Зараз дивляться

– Треба відповідний пакет захисту. Нам треба ці ракети. Ми максимально тиснемо, домовляємось, – додав він.

Президент наголосив, якщо б партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, сьогодні вдалося б зберегти життя людей та їхні домівки.

На питання журналіста, скільки потрібно ракет ППО для збиття російською балістики, Зеленський сказав:

– У нас такої кількості немає.

Говорячи про відповідь України на російські атаки, президент наголосив, що “ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни. Поки його немає – тому ми за справедливі відповіді”.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія здійснила атаку на Київ.

У кількох районах столиці виникли пожежі, були зруйновані житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок обстрілу загинула 21 людина, 96 осіб дістали поранення.

Читайте також
РФ перетворює ночі на хвилі вбивств українців: світ про масовану атаку на Київ 2 липня

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінКиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.