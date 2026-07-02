Главы Министерств иностранных дел, Министерств обороны и посольств ряда стран мира отреагировали на массированный обстрел Украины со стороны российской армии в ночь с 1 на 2 июля.

Как мир реагирует на атаку РФ на Украину 2 июля

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила очередные ночные обстрелы Украины со стороны РФ и заявила о непоколебимой солидарности с украинцами.

Она призвала усилить санкционное и политическое давление на агрессора, чтобы принудить Россию к миру. Браже также подчеркнула, что Латвия будет продолжать активно помогать Украине в защите ее суверенитета.

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Full solidarity with the people of Ukraine after yesterday’s barbaric attacks by Russia. RU must be forced into peace through maximum pressure, including sanctions, and continuous support to Ukraine. Latvia will continue to support Ukraine’s self-defence. #StandWithUkraine 🇺🇦🇱🇻 https://t.co/IBRPBbqv54 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) July 2, 2026

Глава Минобороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус решительно осудила очередную ночную воздушную атаку России на Украину, которая привела к жертвам среди гражданских, в том числе детей.

В то же время она подчеркнула, что любые уступки агрессору не принесут мира, а единственным способом остановить жестокость российского диктатора Владимира Путина является всестороннее усиление Украины.

De bruutheid van Poetin kent geen grenzen. Verschrikkelijke beelden uit Oekraïne na weer een nacht vol Russische luchtterreur. Opnieuw veel doden en gewonden, ook kinderen. Vrede bereik je niet door agressie te belonen, maar door Oekraïne sterk te houden. pic.twitter.com/S5x9Gyn3ZQ — Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) July 2, 2026

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене утверждает, что Россия превращает ночи в волны убийств мирных жителей в Украине.

– Существуют стихийные бедствия: землетрясения, бури, наводнения – то, что человечество не всегда может предотвратить. А еще есть Россия, которая превращает ночи в волны убийств мирных жителей, – отметила она.

There are natural disasters: earthquakes, storms, floods, things humanity cannot always prevent. And then there is 🇷🇺, turning nights into civilian killing sprees. Kyiv is in smoke: at least 10 people killed, 56 injured, rescuers still searching under rubble for survivors. pic.twitter.com/R3xddd5NyU — Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) July 2, 2026

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал международное сообщество усилить давление на Россию после очередной ночной атаки на украинскую столицу.

Комментируя фотографии разрушений в Киеве, он подчеркнул, что европейский город оказался в огне, а мирные люди погибли исключительно из-за нежелания Кремля отказаться от своих имперских планов.

По мнению главы эстонского МИД, Украине нужно больше военных средств, чтобы изменить ситуацию и защитить народ, а давление на Россию должно усиливаться, пока агрессия не станет невозможной для продолжения.

This is a European capital in flames, with civilians killed overnight, because the Kremlin still refuses to abandon its imperial ambitions. To change this, Ukraine needs the military means to defend its people, while pressure on Russia must continue to increase until aggression… pic.twitter.com/QQtbryezkC — Margus Tsahkna (@Tsahkna) July 2, 2026

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметила, что это был один из крупнейших комбинированных штурмов Киева и других городов с начала полномасштабного вторжения, которое длилось более 12 часов.

– Россия запустила около 500 беспилотников и более 74 баллистических, гиперзвуковых ракет Циркон и крылатых ракет несколькими волнами, очевидно пытаясь преодолеть ПВО Украины. Перехватить их оказалось невозможным, – отметила она.

По ее словам, взрывы раздавались по всему городу, а почти каждая часть Киева пострадала. Больше всего – жилые дома, а также торговый центр и больница.

– Это наша реальность. Каждая ночь в Украине похожа на игру в русскую рулетку. Мы не жалуемся. Мы здесь, чтобы выполнять свою работу. Мы будем продолжать его выполнять. Но нельзя отрицать психологические расходы, связанные с такими ночами, – сказала Матернова.

Кроме того, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен осудила очередной российский удар по гражданской инфраструктуре Киева и заявила о непреклонной поддержке Украины.

Реагируя на последствия ночной атаки, она отметила, что действия РФ демонстрируют полное пренебрежение человеческой жизнью. Валтонен выразила глубокое уважение к мужеству и несокрушимости украинского народа.

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил солидарность с украинским народом. Он назвал действия Кремля неприемлемым насилием, которое снова привело к жертвам и разрушениям.

Таяни подчеркнул, что Москва должна немедленно прекратить воздушные удары и вернуться к нормам международного права. Он заверил, что Италия будет оказывать всестороннюю помощь Украине до момента установления справедливого и продолжительного мира.

В Министерстве иностранных дел Румынии выразили солидарность с Украиной после атаки РФ. Там утверждают, что умышленные нападения РФ на мирных жителей должны прекратиться, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Отмечается, что Румыния вместе с союзниками продолжит укреплять оборонный потенциал Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

В МИД Румынии отметили, что Кремль не способен достичь своих начальных целей, а ситуация начинает работать против Москвы. Также в МИД призвали международных партнеров удвоить усилия для восстановления мирового порядка, достижения продолжительного и справедливого мира.

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Петра Байр выразила солидарность с украинским народом после очередной массированной атаки российских войск на столицу. Она подчеркнула, что Кремль продолжает сознательно выбирать своей целью гражданское население.

По словам главы ПАСЕ, Киев прошел через еще одну ночь жестоких ударов ракетами и дронами, в результате которых пострадали жилые дома.

Отдельно Байр обратила внимание на принципиальную разницу в действиях сторон: когда ВСУ действуют в рамках законной самообороны и бьют исключительно по военным объектам, Россия целенаправленно терроризирует мирных жителей Украины.

Еврокомиссар по соседству и расширению Марта Кос отметила, что во время российской атаки работников ЕС пришлось эвакуировать к укрытиям. По ее мнению, Украине нужны средства для самозащиты и надежный путь членства в Европейский Союз.

Обстрел Киева 2 июля: какие последствия

В ночь с 1 на 2 июля российские войска массированно атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками, в результате чего известно по меньшей мере 18 погибших и 85 пострадавших.

В частности, в Дарницком районе Киева ищут людей под завалами после массированной атаки РФ. Среди них – 15-летняя девушка и ее семья.

Кроме этого, повреждено здание одной из подстанций экстренной медицинской помощи в Шевченковском районе в результате российских ночных обстрелов в Киеве.

Фото : ДСНС

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