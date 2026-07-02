Очільники Міністерств закордонних справ, Міністерств оборони та посольств низки країн світу відреагували на масований обстріл України з боку російської армії у ніч з 1 на 2 липня.

Як світ реагує на атаку РФ на Україну 2 липня

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила чергові нічні обстріли України з боку РФ та заявила про непохитну солідарність із українцями.

Вона закликала посилити санкційний та політичний тиск на агресора, щоб примусити Росію до миру. Браже також наголосила, що Латвія продовжуватиме активно допомагати Україні у захисті її суверенітету.

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Full solidarity with the people of Ukraine after yesterday’s barbaric attacks by Russia. RU must be forced into peace through maximum pressure, including sanctions, and continuous support to Ukraine. Latvia will continue to support Ukraine’s self-defence. #StandWithUkraine 🇺🇦🇱🇻 https://t.co/IBRPBbqv54 — Baiba Braže (@Braze_Baiba) July 2, 2026

Очільниця Міноборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус рішуче засудила чергову нічну повітряну атаку Росії на Україну, яка призвела до жертв серед цивільних, зокрема дітей.

Водночас вона наголосила, що будь-які поступки агресору не принесуть миру, а єдиним способом зупинити жорстокість російського диктатора Володимира Путіна є всебічне посилення України.

De bruutheid van Poetin kent geen grenzen. Verschrikkelijke beelden uit Oekraïne na weer een nacht vol Russische luchtterreur. Opnieuw veel doden en gewonden, ook kinderen. Vrede bereik je niet door agressie te belonen, maar door Oekraïne sterk te houden. pic.twitter.com/S5x9Gyn3ZQ — Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) July 2, 2026

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкене стверджує, що Росія перетворює ночі на хвилі вбивств мирних жителів в Україні.

– Існують стихійні лиха: землетруси, бурі, повені – те, чому людство не завжди може запобігти. А ще є Росія, яка перетворює ночі на хвилі вбивств мирних жителів, – зазначила вона.

There are natural disasters: earthquakes, storms, floods, things humanity cannot always prevent. And then there is 🇷🇺, turning nights into civilian killing sprees. Kyiv is in smoke: at least 10 people killed, 56 injured, rescuers still searching under rubble for survivors. pic.twitter.com/R3xddd5NyU — Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) July 2, 2026

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію після чергової нічної атаки на українську столицю.

Коментуючи фотографії руйнувань у Києві, він наголосив, що європейське місто опинилося у вогні, а мирні люди загинули виключно через небажання Кремля відмовитися від своїх імперських планів.

На думку очільника естонського МЗС, Україні потрібно більше військових засобів, щоб змінити ситуацію та захистити народ, а тиск на Росію має посилюватися, поки агресія не стане неможливою для продовження.

This is a European capital in flames, with civilians killed overnight, because the Kremlin still refuses to abandon its imperial ambitions. To change this, Ukraine needs the military means to defend its people, while pressure on Russia must continue to increase until aggression… pic.twitter.com/QQtbryezkC — Margus Tsahkna (@Tsahkna) July 2, 2026

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що це була одна із найбільших комбінованих атак Києва та інших міст з початку повномасштабного вторгнення, яка тривала понад 12 годин.

– Росія запустила близько 500 безпілотників та понад 74 балістичні, гіперзвукові ракети Циркон і крилаті ракети кількома хвилями, очевидно, намагаючись подолати ППО України. Перехопити їх усі виявилося неможливим, – зазначила вона.

За її словами, вибухи лунали по всьому місту, а майже кожна частина Києва постраждала. Найбільше – житлові будинки, також торговий центр і лікарня.

– Це наша реальність. Кожна ніч в Україні схожа на гру в російську рулетку. Ми не скаржимося. Ми тут, щоб виконувати свою роботу. Ми продовжуватимемо її виконувати. Але не можна заперечувати психологічні наслідки, пов’язані з такими ночами, – сказала Матернова.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен засудила черговий російський удар по цивільній інфраструктурі Києва та заявила про непохитну підтримку України.

Реагуючи на наслідки нічної атаки, вона зазначила, що дії РФ демонструють повну зневагу до людського життя. Валтонен висловила глибоку повагу до мужності та незламності українського народу.

Очільник МЗС Італії Антоніо Таяні висловив солідарність із українським народом. Він назвав дії Кремля неприйнятним насильством, яке знову призвело до жертв та руйнувань.

Таяні наголосив, що Москва повинна негайно припинити повітряні удари та повернутися до норм міжнародного права. Він запевнив, що Італія надаватиме всебічну допомогу Україні до моменту встановлення справедливого та довготривалого миру.

У Міністерстві закордонних справ Румунії висловили солідарність із Україною після атаки РФ. Там стверджують, що навмисні напади РФ на мирних жителів мають припинитися, а винних необхідно притягнути до відповідальності.

Зазначається, що Румунія разом із союзниками продовжить зміцнювати оборонний потенціал України, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

У МЗС Румунії зазначили, що Кремль не здатний досягти своїх початкових цілей, а ситуація починає працювати проти Москви. У зв’язку з цим у МЗС закликали міжнародних партнерів подвоїти зусилля для відновлення світового порядку, досягнення тривалого і справедливого миру.

Очільниця Парламентської асамблеї Ради Європи Петра Байр висловила солідарність із українським народом після чергової масованої атаки російських військ на столицю. Вона наголосила, що Кремль продовжує свідомо обирати своєю ціллю цивільне населення.

За словами очільниці ПАРЄ, Київ пройшов через ще одну ніч жорстоких ударів ракетами та дронами, внаслідок яких постраждали житлові будинки.

Окремо Байр звернула увагу принципову різницю в діях сторін: коли ЗСУ діють у межах законної самооборони та б’ють виключно по військових об’єктах, Росія цілеспрямовано тероризує мирних жителів України.

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Марта Кос зазначила, що під час російської атаки працівників ЄС довелося евакуювати до укриттів. На її думку, Україні потрібні засоби для самозахисту та надійний шлях до членства в Європейський Союз.

Обстріл Києва 2 липня: які наслідки

У ніч з 1 на 2 липня російські війська масовано атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками, внаслідок чого є щонайменше 18 загиблих та 85 постраждалих.

Зокрема, у Дарницькому районі Києва шукають людей під завалами після масованої атаки РФ. Серед них – 15-річна дівчина та її родина.

Крім цього, пошкоджено будівлю однієї з підстанцій екстреної медичної допомоги у Шевченківському районі, постраждали медики.

Фото : ГСЧС

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