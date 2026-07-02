С начала полномасштабной войны специалисты Департамента кибербезопасности СБУ нейтрализовали более 16 тыс. российских кибератак и критических киберинцидентов. Часть из них были направлены против украинских медиа.

Статистика кибератак и инцидентов за время большой войны в Украине

Как сообщил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ, бригадный генерал Владимир Карастелев, после 24 февраля 2022 года Россия существенно усилила кибератаки против Украины. Среди главных целей врага, кроме государственных органов, финансовых учреждений и оборонного сектора, остаются украинские СМИ.

Карастелев привел пример масштабной DDoS-атаки, которую российские хакеры совершили в 2026 году против одного из общенациональных телеканалов. Она продолжалась около трех часов, а ботсеть генерировала до 200 тыс. запросов ежеминутно из узлов в Азии, Европе и США.

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Атака была направлена ​​на прикладной уровень сайта: злоумышленники имитировали действия реальных пользователей, чтобы перегрузить сервер сложными запросами и сделать ресурс недоступным. Однако благодаря оперативной работе киберспециалистов СБУ сайт продолжил работу.

Еще одну атаку российские хакеры совершили в 2025 году против одной из ведущих украинских телегрупп. По данным СБУ, атака началась с фишинговой кампании, а параллельно злоумышленники пытались проникнуть через смежную инфраструктуру.

Специалисты СБУ вовремя обнаружили вторжение и не допустили, чтобы враг получил контроль над ресурсом и использовал его для публикации пропагандистского контента от имени украинского СМИ.

Для усиления киберзащиты украинских СМИ СБУ совместно с Национальным советом по телевидению и радиовещанию реализует проект по повышению киберустойчивости местных и региональных медиа.

Глава Нацсовета Ольга Герасимьюк отметила, что цель проекта — не только реагировать на кибератаки после их осуществления, но и помочь региональным редакциям самостоятельно выявлять угрозы, защищать цифровые ресурсы и обеспечивать непрерывную работу в условиях войны.

В 2026 году в рамках этого проекта была проведена серия практических тренингов по кибербезопасности для представителей региональных медиа. Обучение прошло на 20 региональных площадках и охватило представителей 21 области Украины.

В тренингах приняли участие около 450 человек — руководители медиа, журналисты, редакторы, администраторы цифровых ресурсов и технические специалисты редакций.

Источник : СБУ

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